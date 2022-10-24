Про найважливіші події за 24 жовтня, що відбулись на фронті та в тилу, можна дізнатись далі, у матеріалі 24 каналу.

Що було раніше Масований запуск шахідів, Шойгу бреше про "брудну бомбу": хронологія 242 дня війни

10:00 Станом на 24 жовтня жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії становили:

Дніпропетровська область – 6 поранених;

Донецька область – 7 загиблих, 5 поранених;

Запорізька область – 1 загиблий;

Харківська область – 3 поранених.

09:49 Вночі росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Мар'їнської до Лиманської громади Донеччини.

На Донецькому напрямку зафіксовано прильоти у Красногорівці, Костянтинівці та Єлизаветівці Мар'їнської громади – без жертв та руйнувань.

На Горлівському напрямку найбільше постраждала Щербинівка Торецької громади – ракетою зруйновано місцеву їдальню. Також протягом ночі були обстріли по околицях Світлодарської та Соледарської громад.

На Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Лиманської громади – найбільше потерпають Торське і Зарічне. У Зарічному 1 людина загинула.

09:40 У тимчасово окупованому селищі Михайлівка, що на Запоріжжі, українські захисники знищили одразу 3 реактивні системи залпового вогню. Ба більше, окупантам терміново довелося евакуювати поранених.

09:30 Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського Харківщини, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з Росією.

09:20 Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Кримський міст, як і крейсер "Москва" та весь режим Путіна вцілому, буде зруйнований.

09:08 Ніч проти 24 жовтня минула відносно спокійно. На Сумщині та Дніпропетровщині було тихо.

09:05 Ліквідованих російських окупантів все більшає в Україні. Станом на 24 жовтня, крім тисячі одиниць техніки, ЗСУ знешкодили 67940 загарбників.

09:04 Ворог обстріляв Шевченківську та Інгульську громади, що на Миколаївщині, в результаті чого пошкоджено авто та нежитлова споруда. Постраждалих немає. Крім того, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

08:19 Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що росіяни використовуватимуть "шахіди" ще довго. Річ у тім, що ракет в окупантів залишилося мало, тому вони намагаються їх економити, завдаючи ударів іранськими безпілотниками.

07:43 Молдова отримувала 30% електроенергії від України. Тож коли Україна вимушена була зупинити експорт електроенергії через російські обстріли по енергетичних об'єктах, у Молдові виник дефіцит електроенергії.

07:08 Військові Збройних Сил "вполювати" російську радіолокаційну станцію ворога "Зоопарк-1" на Херсонщині.

07:00 Російські окупанти готуються централізовано відійти з правобережжя Херсонської області та уникнути повного розгрому своїх підрозділів. За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, генерали хочуть, аби відступ з Херсону прикривали мобілізовані, бо з їх втратами ніхто не рахується.

05:28 Росія продовжує активно втягувати Білорусь у війну проти України. Зокрема, білоруські підприємства почали забезпечувати потреби російської армії.

03:14 Результати дослідження, яке провів російський аналітичний центр, свідчать, що росіяни відчули сильний стрес після оголошення про часткову мобілізацію. Зріс відсоток людей, які відчувають страх та роздратування.

01:09 Сєргєй Шойгу видав абсурдну та небезпечну брехню про "брудну бомбу". Олексій Резніков у відповідь запросив місії ООН і МАГАТЕ в Україну та закликав світ відповісти на ядерний шантаж Росії.

00:00 Кремль шантажує Європу проблемами із постачанням газу та високими цінами. Проте у Єврокомісії вважають, що їм вдалось успішно досягти енергетичної незалежності від Росії.

Варте уваги – Жданов розповів, де ЗСУ вимотує армію Росії: дивіться відео