О самых важных событиях 24 октября, произошедших на фронте и в тылу, можно узнать далее в материале 24 канала.

Что было раньше Массированный запуск шахидов, Шойгу лжет о "грязной бомбе": хронология 242 дня войны

10:00 По состоянию на 24 октября жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии России составляли:

Днепропетровская область – 6 раненых;

Донецкая область – 7 погибших, 5 раненых;

Запорожская область – 1 погибший;

Харьковская область – 3 раненых.

09:49 Ночью россияне вели обстрелы на участках фронта от Марьинской до Лиманской общины Донецкой области.

На Донецком направлении зафиксированы прилеты в Красногоровке, Константиновке и Елизаветовке Марьинской общины – без жертв и разрушений.

На Горловском направлении больше всего пострадала Щербиновка Торецкой общины – ракетой разрушена местная столовая. Также в течение ночи были обстрелы по окрестностям Светлодарской и Соледарской общин.

На Лисичанском направлении продолжаются массированные обстрелы Лиманской общины – больше всего страдают Торское и Заречное. В Заречном 1 человек погиб.

09:40 Во временно оккупированном поселке Михайловка, что в Запорожской области, украинские защитники уничтожили сразу 3 реактивные системы залпового огня. Более того, оккупантам срочно пришлось эвакуировать раненых.

09:30 За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области, которые расположены возле линии соприкосновения и границы с Россией.

09:20 Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост, как и крейсер "Москва" и весь режим Путина в целом, будет разрушен.

09:08 Ночь на 24 октября прошла относительно спокойно. В Сумской и Днепропетровской областях было тихо.

09:05 Ликвидированных российских оккупантов все больше в Украине. По состоянию на 24 октября, кроме тысячи единиц техники, ВСУ обезвредили 67 940 захватчиков.

09:04 Враг обстрелял Шевченковскую и Ингульскую общины, что в Николаевской области, в результате чего повреждены авто и нежилое сооружение. Пострадавших нет. Кроме того, продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

08:19 Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что россияне будут использовать "шахиды" еще долго. Дело в том, что ракет у оккупантов осталось мало, поэтому они пытаются их экономить, нанося удары иранскими беспилотниками.

07:43 Молдова получала 30% электроэнергии от Украины. Поэтому когда Украина вынуждена была остановить экспорт электроэнергии из-за российских обстрелов по энергетическим объектам, в Молдове возник дефицит электроэнергии.

07:08 Военные Вооруженных Сил "поймали" российскую радиолокационную станцию врага "Зоопарк-1" в Херсонской области.

07:00 Российские оккупанты готовятся централизованно отойти с правобережья Херсонской области и избежать полного разгрома своих подразделений. По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, генералы хотят, чтобы отход из Херсона прикрывали мобилизованные, потому что с их потерями никто не считается.

05:28 Россия продолжает активно вовлекать Беларусь в войну против Украины. В частности, белорусские предприятия стали обеспечивать потребности российской армии.

03:14 Результаты исследования, проведенного российским аналитическим центром, свидетельствуют, что россияне испытали сильный стресс после объявления о частичной мобилизации. Вырос процент людей, испытывающих страх и раздражение.

01:09 Сергей Шойгу издал абсурдную и опасную ложь о "грязной бомбе". Алексей Резников в ответ пригласил миссии ООН и МАГАТЭ в Украину и призвал мир ответить на ядерный шантаж России.

00:00 Кремль шантажирует Европу проблемами с поставками газа и высокими ценами. Однако в Еврокомиссии считают, что им удалось успешно достичь энергетической независимости от России.

Достойно внимания – Жданов рассказал, где ВСУ изматывает армию России: смотрите видео