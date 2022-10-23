О самых важных событиях на фронте за 23 октября читайте далее в материале 24 канала.

Внимание Массированный обстрел Украины, враги вышли из Чкалово и Чаривного: хронология 241 дня войны

20:37 Шойгу с ложью о "грязной бомбе" дозвонился и в США - говорил с главой Пентагона Ллойдом Остином.

20:32 Вечернее обращение президента Владимира Зеленского. Главные тезисы:

Удалось восстановить техническую возможность электроснабжения после вчерашних обстрелов;

Необходимо продолжать ограничение потребления электроэнергии;

Заявления Шойгу о якобы планах Украины использовать "грязную бомбу" является очередным элементом ядерного шантажа и ложью от россиян, однако мир должен реагировать превентивно;

Из украинского порта вышло уже шестое судно с продовольствием, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Обращение Владимира Зеленского: смотрит видео

19:55 Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что оккупанты похищают детей с инвалидностью в Херсонской области. Речь идет о детях, проживающих в Олешковском детском доме-интернате. Оккупанты вывезли уже 12 детей.

19:43 Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не поверил обвинениям Шойгу о якобы подготовке Украиной использования "грязной бомбы".

19:13 Сводка Генштаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 18:00. Главные тезисы:

ВСУ отразили атаки врага в районе Бахмута, Клещиевки, Новомихайловки, Марьинки, Невельского, Первомайского и Авдеевки.

В районе Энергодара, что в Запорожской области, ВСУ ликвидировали 4 гаубицы Д-30, 3 грузовика с боеприпасами и до 50 оккупантов. Также 40 захватчиков ранены и повреждены 2 единицы РСЗО "Ураган".

Авиация Сил обороны в течение суток 6 раз атаковала оккупантов. Предварительно, ПВО сбили 12 дронов-камикадзе иранского производства.

18:51 Владимир Зеленский заявил, что не доверяет Ирану из-за лжи на всех уровнях. В частности, после сбития самолета МАУ над Тегераном 8 января 2020 года власти Ирана отрицали свою причастность, но затем признали. Так же сейчас происходит с предоставлением оружия.

18:39 Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал ложью заявления Шойгу о якобы подготовке Украиной применения "грязной бомбы". В то же время, советник главы ОП Михаил Подоляк назвал заявления Шойгу новой попыткой оправдать геноцид украинцев.

18:01 Министр Энергетики Герман Галущенко заявил, что россияне разрушили 90% ветровой и до 50% солнечной энергетики Украины.

17:45 Во временно оккупированном Токмаке прогремели по меньшей мере 2 взрыва – Бавовнятко, вероятно, посетило базу оккупантов.

17:40 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир заблокировать пропагандистский телеканал Russia Today после того, как там в эфире пропагандист Антон Красовский призвал убивать украинских детей, топя их в реках.

16:59 Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека (SOHR) сообщил, что Израиль 21 октября нанес авиаудару по объекту, где хранились важные детали и оборудование для сбора иранских беспилотников вблизи Дамаска.

16:52 В Херсоне взорвалось самодельное взрывное устройство. Российские СМИ говорят о 1 погибшем и 3 раненых и кричат ​​о якобы украинском теракте.

16:51 G7 призвала Россию немедленно вернуть ЗАЭС под контроль Украины.

16:49 Владимир Зеленский заявил, что пока Германия – единственная страна, предоставившая нам ПВО после массированных ракетных обстрелов 10 октября.

16:39 Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, комментируя задержки в поступлении денежной помощи от ЕС, отметил, что без финансовой поддержки партнеров, по самому пессимистическому сценарию, Украина не сможет выплачивать пенсии и зарплаты. То же касается и длительных задержек.

16:18 Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты готовят провокацию в центре города, для которой собирают людей. Оккупанты хотят, чтобы в результате их замысла погибли мирные жители, чтобы обвинить в их убийстве ВСУ.

15:57 Укрэнерго сообщило о возобновлении электроснабжения в Хмельницкой области.

15:56 Россияне придумали фейк о том, что ВСУ якобы зашли на территорию Белгородской области и якобы обстреливают Шебекинский район. Однако сами же россияне и отвергли этот фейк.

15:34 Министр обороны России Сергей Шойгу начал обзванивать глав Минобороны Франции, Турции и Великобритании и врать о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу".

15:16 Президент Владимир Зеленский заявил, что в будущем между Украиной и Россией возможен диалог только при условии, что не будет войны, а Москва будет уважать суверенитет и целостность Украины, наш народ и законы. В то же время, глава государства отметил, что украинский народ еще долго не сможет простить россиян.

15:01 Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что Россия перебросила иранских инструкторов в Гомельскую область Беларуси. Теперь иранцы там тренируют россиян и учат их пользоваться дронами-камикадзе.

14:58 Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о прилете в отель "Алиса", в котором часто находились российские военные.

14:48 Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что, несмотря на оборону врага, ВСУ удается продвигаться на Херсонщине.

14:39 В ГСЧС сообщили, что 1 из 6 пострадавших в результате обстрела Никопольского района находится в тяжелом состоянии. В Никополе изуродованы дома, детский сад и три частных предприятия, автомобили. Последствия обстрелов продолжают уточнять. В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.

14:37 По данным российских СМИ, пилоты истребителя Су-30, упавшего в Иркутске, могли умереть еще до падения самолета. Причиной могла стать проблема с кислородными масками.

14:13 В Курской области вслед за Белгородской также начали строить линии обороны.

14:05 Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с момента первого использования Россией иранских дронов-камикадзе, удалось сбить 272 беспилотника Shahed-136.

14:03 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне обстреляли больницу в Бахмуте, в результате чего здание частичного разрушено. К счастью, пострадавших нет.

13:49 В российском Иркутске разбился очередной истребитель. Российский самолет влетел в жилой дом, после чего вспыхнул пожар.

13:30 Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал администрацию президента Джо Байдена ускорить военную помощь Украине. В частности, предоставить дополнительную противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и гуманитарную и экономическую поддержку.

13:03 В результате ночных обстрелов Курдюмовки в Торецкой общине (Донецкая область) погибли трое гражданских. Вражеские артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под обломками одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме – погиб мужчина.



Руины жилого дома в Торецком обществе / Фото Павел Кириленко

12:58 В Ровно и области фиксируют рост нагрузки на электросети. Не хватает 30% мощностей. Это стало причиной аварийных отключений в центральной части Ровно, а также в Ровенском районе.

12:32 В Киеве и области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" начались стабилизационные отключения света. Киевлянам узнать время отключения можно здесь. Для жителей области график отключений здесь.

12:04 В результате утренних обстрелов Николаева возросло количество пострадавших – известно о пяти раненых, трое находятся в больнице.

11:14 На Волыни восстановили электроснабжение 91 тысячи потребителей. Частично без света остаются жители Луцка, Ковеля, Луковской и Головненской общин Ковельского района. В некоторых городах наблюдается пониженный уровень напряжения. Возможна поочередная подача питания некоторым потребителям.

11:11 В ISW считают, что Россия не смогла набрать в армию достаточное количество "пушечного мяса". Поэтому существует возможность продолжения мобилизации. Правда, считают эксперты, она будет иметь другие формы.

11:04 Утром россияне обстреляли Никопольский район. Накрыли огнем Никополь. Известно о по меньшей мере 5 пострадавших.



Снаряд разорвался рядом с авто , где были люди / Фото Валентин Резниченко

10:58 Ночью обломки сбитой вражеской ракеты в поселке городского типа Онуфриевка Кировоградской области повредили несколько домов, обошлось без жертв и пострадавших.

10:52 В ОК "Юг" подтвердили, что оккупанты вывозят живую силу и технику с правого берега Херсонской области.

10:43 Беларусь полностью закрыла доступ к видео с сотен камер на дорогах страны. Последний раз так было перед вторжением 24 февраля.

10:13 Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Донбассе. Британская разведка сообщила, что россияне все больше внимания уделяют защите, в частности "линии Вагнера", которую инициировал Пригожин.



Так выглядит план "линии Вагнера" / Инфографика из росСМИ

09:52 ВСУ ликвидировали 400 оккупантов за сутки. Всего потери противника составляют – 67 470 вояк. В лом превратилось немало вражеской техники.



Актуальные потери врага по состоянию на 23 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

09:31 Запорожье и область подверглись атаке дронами и ракетами С-300, повреждены частные дома и помещение школы. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет.

08:51 По данным командования Воздушных Сил ВСУ, украинские защитники в течение суток уничтожили 16 дронов-камикадзе за ночь.

08:36 Российские военные ночью атаковали Николаев ракетами типа С-300. Один из вражеских снарядов попал в пятиэтажку. Один мужчина получил повреждение.

Последствия ракетного удара по многоэтажке в Николаеве / Фото ОК "Юг"

07:58 За минувшие сутки россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Клещеевке и Торском. Еще 9 человек получили ранения. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших во время оккупации: в Диброве и Озерном.

07:25 В мире формируется "теневой флот" из танкеров с неизвестными владельцами для перевозки нефти в интересах России.

07:19 Генштаб опубликовал сводку по ситуации на фронте – за прошедшие сутки защитники отбили 8 атак на Донбассе, а также доставили немалые хлопоты врагу. 07:08 Во время ночной атаки россиян наши военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136". Его сбили в Никопольском районе.

06:46 АРМА передало украинскому предприятию 9 российских судов. Общая стоимость кораблей – 532 миллиона гривен.

06:45 Отчет ISW свидетельствует о том, что Россия продолжает выводить войска с запада Херсона. В то же время оккупанты готовятся разрушить дамбу Каховской ГЭС. На этом фоне происходит насильственная эвакуация мирных жителей из Херсона.

06:30 В ОК "Юг" отчитались о потерях врага на Южном направлении. Украинские зенитчики сбили два вертолета "Аллигатор", а штурмовая и армейская авиация 5 раз атаковала районы скопления оружия, техники, живой силы и систем ПВО врага.

Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили:

47 россиян;

2 танка;

РСЗО "Град";

противотанковый комплекс;

16 единиц автобронетанковой техники;

4 склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах.

05:25 Украина работает над тем, чтобы международные партнеры передали западные самолеты для защиты от российских оккупантов. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

02:46 В Запорожье задержали экс-владельца "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в поставках двигателей и запчастей к российским вертолетам Ми-8, Ми-28 и Ка-52, которые враг активно использует в войне против Украины.

02:26 В Ровно из-за отсутствия электроэнергии остановили цеха аммиака, азотной кислоты, известняково-аммиачной селитры и аммиачной селитры. По данным пресс-службы Group DF, остановка цехов без инцидентов. Соответственно, экологическая ситуация на предприятии находится в пределах норм.

00:50 В Иерусалиме люди вышли на митинг из-за того, что власти отказываются поставлять Украине оружие. Протестующие выступили против официальной позиции Израиля.

00:47 В южных регионах Украины прозвучали сирены, возвестившие о воздушной тревоге. Впоследствии тревогу объявили и в других регионах, кроме Запада. Причиной тому стал запуск иранских дронов-камикадзе из временно оккупированного Крыма.

По данным мониторинговых групп, оккупанты запустили 35 иранских дронов. О работе ПВО сообщали в: