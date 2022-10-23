О важнейших событиях на фронте сегодня, 22 октября, читайте в материале 24 канала.

К теме Обстрелы Харькова и Запорожья, угроза на Каховской ГЭС: хронология 240 дня войны

23:42 Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что ЕС выделит Украине 18 миллиардов евро в следующем году – ежемесячно наше государство будет получать 1,5 миллиарда евро.

23:37 Экс-владельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в госизмене – он мог предоставлять россиянам детали для самолетов и вертолетов, а также сотрудничать со спецслужбами России.

23:07 Воздушные силы сообщили об уничтожении двух российских вертолетов Ка-52 в течение суток.

23:01 Испания перебрасывает 14 истребителей на восточный фланг НАТО. Из них 6 отправляют в Болгарию, еще 8 – в Румынию. Также в страны отправят по 130 военных.

22:30 Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран может передать России еще больше боевых беспилотников.

22:22 Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о новой причине, почему не может передать Украине современные танки – мол, Германия якобы не может принимать такие решения самостоятельно.

22:08 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что 21 октября было 143 прихода по общинам Сумщины. Из них:

7 минометных обстрелов;

2 – артиллерийские;

1 – из реактивных систем залпового огня "Град".

К сожалению, в селе Нововолодимировка повреждены 2 частных дома, линия электропередач, а 68-летняя женщина госпитализирована с осколочными ранениями.

22:04 Владимир Зеленский обратился к украинцам. Глава государства сообщил, что частично электроснабжение удалось возобновить в Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях. Восстановительные работы продолжаются. Глава государства подчеркнул, что пропагандисты убеждают россиян в том, что удары по энергообъектам каким-то образом могут остановить ВСУ, однако это не так – наши воины продвигаются ежедневно.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

21:30 Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна знать, каким будет ответ на удар по Офису Президента.

"Если звучит месседж, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть таким: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься. Удар по тому, кто дает задачу убивать людей", – отметил президент Украины.

20:43 Владимир Зеленский заявил, что Иран поставляет россиянам дроны, хотя и отрицает это. Поэтому нельзя говорить о каком-то доверии.

Это их договоренность, договоренность за деньги. Такие кровавые деньги, которые Иран зарабатывает,

– объяснил Зеленский.

20:35 Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил, что ВСУ пытаются избежать уличных боев в Херсоне. Однако он посоветовал людям не рисковать и выехать из областного центра.

20:24 Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате массированной атаки по Украине более 2 миллионов граждан утром остались без света. Уже к вечеру это число уменьшилось вдвое.

Прилеты были в Волынской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской и Хмельницкой областях.

19:45 Председатель Одесской военной администрации Максим Марченко сообщил, что с начала суток оккупанты атаковали Одесщину двумя дронами-камикадзе. И наша ПВО их сбила.

Однако, в результате ракетного удара по объекту энергетической инфраструктуры ранили трех гражданских. Также есть существенные разрушения.

19:24 Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что никаких провокативных действий или появления диверсионно-разведывательных групп на государственной границе в Ровенской области наши военные не фиксируют.

Все 218 км границы с Беларусью – под надежной охраной. Проникновений не фиксируем. Также в ближайшей зоне за границей с Беларусью не наблюдаем создания ударных группировок,

– отметил Коваль.

19:01 Российские военные полностью покинули два села – Чкалово и Чаривное в Херсонской области. По данным Генштаба ВСУ, из Берислава россияне эвакуировали офицеров и медперсонал.

18:57 Германия передала Украине новую партию оружия, оборудования и экипировки для военных. В частности, говорится о:

5 бронированных эвакуационных машинах Bergepanzer 2;

167 тысячах патронов к огнестрельному оружию;

7 тяжелых и средних понтонных системах;

183 генераторах;

100 палатках и зимней форме, в том числе – 116 тысячах курток, 80 тысячах штанов и 240 тысячах шапок.

18:49 На войне против России погиб детский футбольный тренер футбольного клуба Минай - Руслан Чума. Ему было 45 лет. У мужчины осталось два сына.

18:42 Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что на Хмельнитчине без света почти 700 тысяч абонентов.

В Хмельницком с утра нет света, воды, не работает электротранспорт и канализационное хозяйство.

18:30 Мэр Ковеля сообщил, что в результате "прилетов" жилые районы города могут быть несколько дней без тока. Ведь повреждения очень серьезные, с полноценным функционированием подстанции не совместимы. Известно, что удары россиян были прицельными.

18:29 В Министерстве обороны Украины объяснили, действительно ли будет дополнительная мобилизация. Там отметили, что мероприятия по общей мобилизации в Украине проводятся в плановом режиме.

18:10 Оперативное командование "Юг" сообщило, что из Бериславского района и Херсона россияне вывозят государственные учреждения и имущество. Кроме того, по последним данным:

враг продолжает пугать подрывом Каховской ГЭС;

наше зенитно-ракетное подразделение сбило вертолет россиян Ка-52 "Аллигатор";

авиация ВСУ нанесла 3 удара по вражеским пунктам развертывания зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1" и "Бук-М2" в Херсонском районе.

17:48 В Министерстве здравоохранения рассказали, что в больнице закупят генераторы. Об этом сообщили на фоне массированных атак россиян по объектам энергетической инфраструктуры.

17:45 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что после обеда россияне снова обстреляли Никопольский район:

из реактивной системы залпового огня ударили по Красногригоревской общине;

три раненых человека госпитализировали;

в результате атаки изуродовали жилые дома.

17:42 Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, откуда россияне атакуют Украину. В частности:

традиционно и комбинированно бьют ночью шахидами с юга страны;

ими также атакуют из Беларуси и с территории Курской области.

По данным спикера, ночью с 21 на 22 октября 10 вражеских шахидов Вооруженные Силы Украины уничтожили.

17:18 Корреспондентка 24 канала Анна Черненко сообщила, что враг обстрелял 15 населенных пунктов в Харьковской области - Харьковский, Чугуевский. Богодуховский и Купянский районы, в частности, Волчанск и Двуречную.

В области загорелись 4 пожара, три человека ранены. Коммунальщики уже работали, чтобы возобновить электричество.

17:08 Алексей Арестович заявил, что Россия продолжает накапливать войска на белорусско-украинской границе. По словам советника главы Офиса Президента, угроза нового наступления со стороны Беларуси существенно возросла.

Арестович заявил, что видит всестороннюю подготовку к эскалации. Ведь войска накапливаются по всем компонентам – от сухопутных до авиационных.

17:03 Иран, предоставляющий России дроны-камикадзе, цинично пригрозил Британии, Германии и Франции. Это произошло из-за расследования в отношении дронов, которое поддержали эти страны.

16:41 Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что цель массированной атаки россиян по Украине – поразить электросистему, от которой зависит очень много аспектов жизнедеятельности в нашем государстве. По его словам, с армией у них ничего не получилось, потому и пошли в действие террористические методы.

16:23 Объединенные Арабские Эмираты объявили о предоставлении Украине гуманитарной помощи на 100 миллионов долларов. Власти страны отметили, что деньги нужны для того, чтобы облегчить страдания мирных людей и удовлетворить их основные потребности.

15:55 Зеленский подчеркнул, что враг продолжает ракетный террор Украины. С ночи россияне выпустили 36 ракет, большинство которых сбито. Президент поблагодарил все службы ПВО за работу.

15:48 Из-за массированной ракетной атаки россиян более миллиона украинцев без света:

в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов,

в Николаевской – 188 400,

в Волынской – 102 000,

в Черкасской – 242 000,

в Ровенской – 174 790,

в Кировоградской – 61 913,

в Одесской – 10 500.

15:40 Воздушное командование "Запад" сбило 7 вражеских ракет. Часть из них приземлили во Львовской области. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

15:12 Зеленский поздравил Джорджию Мелони, которая приняла присягу главы правительства Италии. Президент рассчитывает на дальнейшую поддержку Италии для установления мира в Украине и мире.

14:50 Мэр Луцка рассказал, что повреждения объекта энергетики – критические. Он фактически уничтожен. Сейчас его восстановление невозможно.

По предварительной информации, попали тремя ракетами Х-101.

14:35 Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что Шойгу мог говорить с главой Пентагона о договоренностях после того, как Россия проиграет войну.

Путин не коммуницирует с политиками Запада, поэтому Шойгу могли использовать как "переговорщика".

13:58 Сегодня в обед в Белгороде раздались взрывы. Местные жители сообщают об отсутствии света и воды, загорелись некоторые частные дома и ТЦ. Не исключено, что это российское ПВО пыталось сбить свои же ракеты из Курской области. Отметим, что Украина не атакует Россию. Прежде всего, это экономически невыгодно – каждый снаряд нужен нашим защитникам, чтобы обороняться и возвращать украинские территории.

13:52 Гауляйтеры Херсона призвали жителей города покинуть населенный пункт срочно. К концу дня людей просят перебраться на Левый берег Днепра.

13:02 В Бериславском районе Херсонской области защитники сбили вражеский ударный вертолет Ка-52.

12:53 Укрэнерго предупредили, что в результате разрушений и увеличения количества потребителей подачу электроэнергии будут ограничивать в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

11:51 В Украине снова объявили воздушную тревогу. Оккупанты повторно попали в объект энергетической инфраструктуры на Волыни.

12:45 Оказалось, что оккупанты поразили 2 объекта энергетики в Николаевской области. Их уже чинят.

11:38 Во время утренней масштабной воздушной тревоги, продолжавшейся более 4 часов, украинские защитники сбили над Украиной 18 крылатых ракет. Однако остальные 15 ракет попали в свои цели.

11:31 Масштаб повреждений в результате сегодняшних обстрелов может превышать последствия атак 10 – 12 октября. Украинцы призвали экономить электроэнергию и не использовать энергоемкие приборы.

11:35 Оккупанты обстреляли пограничные Сумщины из РСЗО БМ-21 "Град". Наблюдатели зафиксировали 40 прилетов.

10:38 В районе села Гудово Шосткинского района зафиксировали около 10 попаданий. Российские силы стреляли, вероятно, из миномета.

09:30 Оказалось, что россияне попали в объекты энергетической инфраструктуры в Ровно, Луцке, Ковеле Волынской области, Одесской и Кировоградской областях. К сожалению, ранены.

09:21 В Генштабе сообщили, что ВСУ ликвидировали уже 67 070 российских захватчиков.

09:01 Россияне атаковали Запад Украины. Раздались взрывы в Луцке, Ковеле, Ровно, Кировоградщине и на Хмельнитчине. В Черновицкой области украинский военный самолет сбил крылатую ракету. Также сообщили о работе ПВО в Киевской, Львовской, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

08:57 Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области прогремел взрыв. Детали обнародуют позже.

08:55 Ночью россияне массированно обстреливали Никопольский район на Днепропетровщине из РСЗО и тяжелой артиллерии, многие дома остались без света. По селу Заречное в Запорожской области нанесли 2 ракетных удара. В обоих регионах есть разрушения, однако, к счастью, обошлось без жертв.

08:37 Ночью россияне массированно обстреливали Юг Украины. Над Николаевщиной сбили 10 БпЛА, еще 1 – над Кировоградщиной.

08:29 Международная группа Ермака-Макфола подготовила список из 166 россиян, которых нужно наказать санкциями. Этот список будет дополняться.

07:55 За минувшие сутки ВСУ отбили атаки российских сил около 10 населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Также Генштаб сообщил, что оккупанты готовят город Херсон к уличным боям.

07:34 В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сирены прозвучали во всех регионах, кроме временно оккупированного Крыма. На юге сообщили о работе ПВО.

07:08 За минувшие сутки на юге авиация отработала 10 ударов по скоплению техники врага, а также опорным пунктам в Бериславском и Баштанском районах. Кроме того, попали по позициям систем ПВО оккупантов в Каховском районе. Зато ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 220 огневых задач, нанеся оккупантам значительные потери, а зенитное ракетное подразделение поразило один из штурмовиков врага, которым он пытался атаковать наши позиции и сбили беспилотник типа "Орлан-10".

06:30 Ночью россияне атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе. Есть попадание, однако последствия атаки сообщат позже. На месте работают соответствующие службы.

02:66 Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что баллистические ракеты, которые Иран планирует поставлять России, очень тяжело сбиваются. Эффективнее всего их уничтожать еще на складах. Однако он добавил, что ВСУ ищут решение проблемы на случай, если в мире не найдутся механизмы, которые помешают сотрудничеству Ирана и России.

01:01 27 государств-членов ЕС поручили Еврокомиссии подготовить варианты, которые помогут использовать замороженные активы России для восстановления Украины. Сумма замороженных активов страны-агрессора в Евросоюзе составляет более 300 миллиардов евро.

00:24 Уже второй день подряд у границ Польши в небо поднимаются военные самолеты НАТО, чтобы перехватить российские самолеты. Военная авиация оккупантов начала подлетать очень близко к польским границам.

00:21 Во временно оккупированной части Херсона, в районе Антоновского моста, раздавались взрывы. Местные сообщили, что в районе моста начался пожар, однако его некому тушить, потому что оккупанты вывезли все пожарные машины под Крым.