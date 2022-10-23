Про найважливіші події на фронті за 23 жовтня, читайте у матеріалі 24 каналу далі.

Увага Масований обстріл України, вороги вийшли з Чкалового і Чарівного: хронологія 241 дня війни

20:37 Шойгу з брехнею про "брудну бомбу" додзвонився і в США – говорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

20:32 Вечірнє звернення президента Володимира Зеленського. Головні тези:

Вдалося відновити технічну можливість електропостачання після вчорашніх обстрілів;

Потрібно продовжувати обмеження споживання електроенергії;

Заяви Шойгу про нібито плани України використати "брудну бомбу" є черговим елементом ядерного шантажу й брехнею від росіян, однак світ повинен реагувати превентивно;

З українського порту вийшло вже шосте судно з продовольством, яке зафрахтоване в межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Звернення Володимира Зеленського: дивітся відео

19:55 Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що окупанти викрадають дітей з інвалідністю на Херсонщині. мовиться про дітей, які мешкають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Окупанти вивезли вже 12 дітей.

19:43 Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес не повірив звинуваченням Шойгу про нібито підготовку Україною використання "брудної бомби".

19:13 Зведення Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті таном на 18:00. Головні тези:

ЗСУ відбили атаки ворога в районі Бахмута, Кліщіївки, Новомихайлівки, Мар'їнки, Невельського, Первомайського та Авдіївки.

В районі Енергодара, що у Запорізькій області ЗСУ ліквідували 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами та до 50 окупантів. Також 40 загарбників поранено і пошкоджено 2 одиниці РСЗВ "Ураган".

Авіація Сил оборони протягом доби 6 разів атакувала окупантів. Попередньо, ППО збили 12 дронів-камікадзе іранського виробництва.

18:51 Володимир Зеленський заявив, що не довіряє Ірану через брехню на всіх рівнях. Зокрема після збиття літака МАУ над Тегераном 8 січня 2020 року влада Ірану відкидала свою причетність, але потім визнала. Так само зараз відбувається з наданням зброї.

18:39 Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав брехнею заяви Шойгу прь нібито підготовку Україною застосування "брудної бомби". Водночас радник голови ОП Михайло Подоляк назвав заяви Шойгу новою спробою виправдати геноцид українців.

18:01 Міністр Енергетики Герман Галущенко заявив, що росіяни зруйнували 90% вітрової та до 50% сонячної енергетики України.

17:45 У тимчасово окупованому Токмаку пролунали щонайменше 2 вибухи – Бавовнятко, ймовірно, завітало на базу окупантів.

17:40 Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав світ заблокувати пропагандистський телеканал Russia Today після того, як там в етері пропагандист Антон Красовський закликав вбивати українських дітей, топлячи їх у річках.

16:59 Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR) повідомив, що Ізраїль 21 жовтня завдав авіаудару по об'єкту, де зберігалися важливі деталі та обладнання для збирання іранських безпілотників поблизу Дамаска.

16:52 У Херсоні вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Російські ЗМІ кажуть про 1 загиблого та 3 поранених та кричать про нібито український теракт.

16:51 G7 закликала Росію негайно повернути ЗАЕС під контроль України.

16:49 Володимир Зеленський заявив, що поки що Німеччина – єдина країна, яка надала нам ППО після масованих ракетних обстрілів 10 жовтня.

16:39 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи затримки у надходженні грошової допомоги від ЄС, відзначив, що без фінансової підтримки партнерів, за найпесимістичнішим сценарієм, Україна не зможе виплачувати пенсії та зарплати. Те ж стосується і тривалих затримок.

16:18 Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти готують провокацію в центрі міста, для якої збирають людей. Окупанти хочуть, щоб унаслідок їхнього задуму загинули мирні мешканці, аби звинуватити у їхньому вбивстві ЗСУ.

15:57 Укренерго повідомило про відновлення електропостачання на Хмельниччині.

15:56 Росіяни вигадали фейк про те, що ЗСУ нібито зайшли на територію Бєлгородської області й буцімто обстрілюють Шебекінський район. Однак самі ж росіяни і відкинули цей фейк.

15:34 Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу почав обдзвонювати глав Міноборони Франції, Туреччини та Великої Британії і брехати про те, що Україна буцімто готується застосувати "брудну бомбу".

15:16 Президент Володимир Зеленський заявив, що у майбутньому між Україною та Росією можливий діалог лише за умов, що не буде війни, а Москва поважатиме суверенітет та цілісність України, наш народ та закони. Водночас глава держави відзначив, що український народ ще довго не зможе пробачити росіянам.

15:01 Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що Росія перекинула іранських інструкторів у Гомельську область Білорусі. Тепер іранці там тренують росіян і вчать їх користуватися дронами-камікадзе.

14:58 Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив про приліт в готель "Аліса", в якому часто перебували російські військові.

14:48 Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що попри оборону ворога, ЗСУ вдається просуватися на Херсонщині.

14:39 У ДСНС повідомили, що 1 з 6 постраждалих унаслідок обстрілу Нікопольського району перебуває у важкому стані. У Нікополі понівечені будинки, дитячий садок і три приватних підприємства, автомобілі. Наслідки обстрілу продовжують уточнювати. У Марганецькій громаді обійшлося без постраждалих.

14:37 За даними російських ЗМІ, пілоти винищувача Су-30, який упав в Іркутську, могли померти ще до падіння літака. Причиною могла стати проблема з кисневими масками.

14:13 У Курській області, услід з Бєлгородською, також почали будувати лінії оборони.

14:05 Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що з моменту першого використання Росією іранських дронів-камікадзе, вдалося збити 272 безпілотники Shahed-136.

14:03 Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни обстріляли лікарню в Бахмуті, унаслідок чого будівля часткового зруйнована. На щастя, постраждалих немає.

13:49 У російському Іркутську розбивсь черговий винищувач. Російський літак влетів у житловий будинок, після чого спалахнула пожежа.

13:30 Лідер республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл закликав адміністрацію президента Джо Байдена прискорити військову допомогу Україні. Зокрема, надати додаткову протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та гуманітарну й економічну підтримку.

13:03 Внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки у Торецькій громаді (Донеччина) загинуло троє цивільних. Ворожі артилерійські снаряди знищили два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у пожежі в другому будинку – загинув чоловік.



Руїни житлового будинку у Торецькій громаді / Фото Павло Кириленко

12:58 У Рівному та області фіксують ріст навантаження на електромережі. Не вистачає 30% потужностей. Ц стало причиною аварійних вимкнень у центральній частині Рівного, а також у Рівненському районі.

12:32 У Києві та області за розпорядженням НЕК "Укренерго" почалися стабілізаційні відключення світла. Киянам дізнатись час відключення за адресою можна тут. Для жителів області графік відключень тут.

12:04 Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва зросла кількість потерпілих – відомо про п'ятьох поранених, троє перебувають у лікарні.

11:14 На Волині відновили електропостачання 91 тисячі споживачів. Частково без світла залишаються жителі Луцька, Ковеля, Луківської та Головненської громад Ковельського району. У деяких містах спостерігається знижений рівень напруги. Можлива почергова подача живленням деяким споживачам.

11:11 В ISW вважають, що Росія не змогла набрати до війська достатню кількість "гарматного м'яса". Тож існує можливість продовження мобілізації. Правда, вважають експерти, вона матиме інші форми.

11:04 Зранку росіяни обстріляли Нікопольщину. Накрили вогнем Нікополь. Відомо про щонайменше 5 постраждалих.



Снаряд розірвався поруч з авто, де були люди / Фото Валентин Резніченко

10:58 Уночі уламки збитої ворожої ракети в селищі міського типу Онуфріївка Кіровоградської області пошкодили кілька будинків, обійшлося без жертв і постраждалих.

10:52 В ОК "південь" підтвердили, що окупанти вивозять живу силу та техніку з правого берега Херсонщини.

10:43 Білорусь повністю закрила доступ до відео з сотень камер на дорогах країни. Востаннє так було перед вторгненням 24 лютого.

10:13 Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ на Донбасі. Британська розвідка повідомила, що росіяни все більше уваги приділяють захисту, зокрема "лінії Вагнера", яку ініціював Пригожин.



Такий має вигляд план "лінії Вагнера" / Інфографіка з росЗМІ

09:52 ЗСУ ліквідували 400 окупантів за добу. Загалом втрати противника становлять – 67 470 вояк. На брухт перетворилось чимало ворожої техніки.



Актуальні втрати ворога станом на 23 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

09:31 Запоріжжя та область зазнали атаки дронами й ракетами С-300, пошкоджено приватні будинки та приміщення школи. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

08:51 За даними командування Повітряних Сил ЗСУ, українські захисники упродовж доби знищили 16 дронів-камікадзе за ніч.

08:36 Російські військові вночі атакували Миколаїв ракетами типу С-300. Один з ворожих снарядів влучив у п'ятиповерхівку. Один чоловік отримав ушкодження.

Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві / Фото ОК "Південь"

07:58 За минулу добу росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Кліщіївці та Торському. Ще 9 людей отримали поранення. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації: у Діброві та в Озерному.

07:25 У світі формується "тіньовий флот" із танкерів з невідомими власниками для перевезення нафти в інтересах Росії.

07:19 Генштаб опублікував зведення щодо ситуації на фронті – за минулу добу захисники відбили 8 атак на Донбасі, а також завдали чималих клопотів ворогові. 07:08 Під час нічної атаки росіян наші військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136". Його збили у Нікопольському районі.

06:46 АРМА передало українському підприємству 9 російських суден. Загальна вартість кораблів – 532 мільйони гривень.

06:45 Звіт ISW свідчить про те, що Росія продовжує виводити війська з заходу Херсонщини. Водночас окупанти готуються зруйнувати греблю Каховської ГЕС. На цьому тлі відбувається насильницька "евакуація" мирних жителів із Херсона.

06:30 В ОК "Південь" прозвітували про втрати ворога на Південному напрямку. Українські зенітники збили два гелікоптери "Алігатор", а штурмова й армійська авіація 5 разів атакувала райони скупчення зброї, техніки, живої сили та систем ППО ворога.

Ракетно-артилерійські підрозділи знищили:

47 росіян;

2 танки;

РСЗВ "Град";

протитанковий комплекс;

16 одиниць автобронетанкової техніки;

4 склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах.

05:25 Україна працює над тим, щоб міжнародні партнери передали західні літаки для захисту від російських окупантів. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

02:46 У Запоріжжі затримали ексвласника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють в постачанні двигунів та запчастин до російських гелікоптерів Мі-8, Мі-28 та Ка-52, які ворог активно використовує у війні проти України.

02:26 У Рівному через відсутність електроенергії зупинили цехи аміаку, азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри. За даними пресслужбу Group DF, зупинка цехів без інцидентів. Відповідно екологічна ситуація на підприємстві перебуває в межах норм.

00:50 У Єрусалимі люди вийшли на мітинг через те, що влада відмовляється постачати Україні зброю. Протестувальники виступили проти офіційної позиції Ізраїлю.

00:47 В південних регіонах України пролунали сирени, які сповістили про повітряну тривогу. Згодом тривогу оголосили і в інших регіонах, окрім Заходу. Причиною цього став запуск іранських дронів-камікадзе з тимчасово окупованого Криму.

За даними моніторингових груп, окупанти запустили 35 іранських дронів. Про роботу ППО повідомляли у: