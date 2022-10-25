Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що відключення стосуються, як жителів міста, так і області, орієнтовно 3% від загальної потужності.

До теми У Києві знову відключають світло: оновлений графік адрес

Перша група віялових (аварійних) відключень введена з 09:20, згідно з розпорядженням головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК "Укренерго".

Перевірити інформацію про відключення можна у розділі "Чому немає світла" на сайті "Львівобленерго" або в кол-центрі за номерами:

Зверніть увагу! Після атаки 22 жовтня у Львові на відміну від більшості західний областей не виключали світло. Це вперше будуть застосовані віялові відключення. Досі діяли загальні рекомендації економії електропостачання.

А ось, унаслідок атаки по Львову 10 жовтня, в місті фактично на весь день зникало світло. Також у Львові були проблеми зі зв'язком.