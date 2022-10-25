Усі споживачі електроенергії Києва розділені на три групи. Відтак, у ДТЕК розробили графік, шо допоможе простіше знаходити свою адресу.

Увага Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Кожна група буде відключена від мережі у визначений проміжок часу, поки буде діяти розпорядження НЕК Укренерго на проведення стабілізаційних відключень.

Попередньо обіцяють, щоб відключення триватимуть не більше 4 годин.

Графік відключень світла у Києві:

Зверніть увагу! Можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30 – 40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

В окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім і більш тривалий час.

Список населених пунктів Київщини, яких може стосуватися відключення, розміщений на сайті ДТЕК .

Киян просять знизити споживання електроенергії

Про час та тривалість можливих відключень та відновлення постачання світла будуть повідомляти додатково на сайті та сторінках в соцмережах ДТЕК Київські електромережі.

Традиційно у ДТЕК закликали всіх мешканців міста Київ помірно споживати електроенергію – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 6.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00.

Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.