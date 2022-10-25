Усі споживачі електроенергії Києва розділені на три групи. Відтак, у ДТЕК розробили графік, шо допоможе простіше знаходити свою адресу.
Увага Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст
Кожна група буде відключена від мережі у визначений проміжок часу, поки буде діяти розпорядження НЕК Укренерго на проведення стабілізаційних відключень.
Попередньо обіцяють, щоб відключення триватимуть не більше 4 годин.
Графік відключень світла у Києві:
В окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім і більш тривалий час.
Список населених пунктів Київщини, яких може стосуватися відключення, розміщений на сайті ДТЕК .
Киян просять знизити споживання електроенергії
Про час та тривалість можливих відключень та відновлення постачання світла будуть повідомляти додатково на сайті та сторінках в соцмережах ДТЕК Київські електромережі.
Традиційно у ДТЕК закликали всіх мешканців міста Київ помірно споживати електроенергію – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 6.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00.
Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.