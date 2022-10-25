Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что отключения касаются как жителей города, так и области, ориентировочно 3% от общей мощности.

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Первая группа веерных (аварийных) отключений введена с 09:20, согласно распоряжению главного диспетчера РДЦ Западного региона НЭК "Укрэнерго".

Проверить информацию об отключении вы можете в разделе "Почему нет света" на сайте "Львовоблэнерго" или в колл-центре по номерам:

Обратите внимание! После атаки 22 октября во Львове в отличие от большинства западных областей не выключали свет. Это впервые будут применены веерные отключения. До сих пор действовали общие рекомендации по экономии электроснабжения.

А вот в результате атаки по Львову 10 октября в городе фактически на весь день исчезал свет. Также во Львове были проблемы со связью.