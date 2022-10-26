Загальні бойові втрати Росії вже складають 68 900 військових. Крім того, ворог зазначає рекордних втрат у техніці.
До речі Ще 480 окупантів пройшли демілітаризацію в Україні: втрати ворога станом на 25 жовтня
Втрати ворога станом на 26 жовтня
- танків – 2 628 (+17) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 351 (+30) одиниця,
- артилерійських систем – 1 686 (+12) одиниць,
- РСЗВ – 379 (+2) одиниць,
- засоби ППО – 192 (+2) одиниці,
- літаків – 271 (+0) одиниця,
- гелікоптерів – 248 (+0) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 379 (+7) одиниць,
- крилаті ракети – 350 (+0),
- кораблі та катери – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 076 (+22) одиниць,
- спеціальна техніка – 149.
Втрати ворога станом на 26 жовтня / Генштаб ЗСУ
Як ЗСУ нищать противника
- Нагадаємо, що внаслідок ударів артилерії ЗСУ в населеному пункті Каїри Херсонської області знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад 100 загарбників.
- Також у Новій Каховці Херсонської області у місці дислокації загарбників поранено до 150 російських військових та знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки.
- А на Кінбурнській косі, попередньо, було точне потрапляння у склад російських окупантів.
- Крім того, українські захисники вдарили по будівлі, де розміщувався особовий склад та військова техніка ворога у Херсоні. У підсумку ліквідовано близько 180 окупантів.
- У Генштаб ЗСУ повідомляли, що у населеному пункті Новоіванівка, що на Луганщині, знищили склад з боєприпасами окупантів. Також ліквідували понад 10 кадирівців.
- А у Сватовому ще 10 кадирівців відправили на той світ, а також перетворили на брухт близько 5 вантажівок з боєкомплектом.
- До речі, підрозділи ракетних військ і артилерії влучили у пункт управління, два райони скупчення живої сили та зброї, радіолокаційну станцію й інші важливі об'єкти війська Росії. А ще підрозділи ППО знищили 5 БпЛА загарбників.
Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 26 жовтня: дивіться відео