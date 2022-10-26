Загальні бойові втрати Росії вже складають 68 900 військових. Крім того, ворог зазначає рекордних втрат у техніці.

До речі Ще 480 окупантів пройшли демілітаризацію в Україні: втрати ворога станом на 25 жовтня

Втрати ворога станом на 26 жовтня

танків – 2 628 (+17) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 351 (+30) одиниця,

артилерійських систем – 1 686 (+12) одиниць,

РСЗВ – 379 (+2) одиниць,

засоби ППО – 192 (+2) одиниці,

літаків – 271 (+0) одиниця,

гелікоптерів – 248 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 379 (+7) одиниць,

крилаті ракети – 350 (+0),

кораблі та катери – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 076 (+22) одиниць,

спеціальна техніка – 149.



Втрати ворога станом на 26 жовтня / Генштаб ЗСУ

Як ЗСУ нищать противника

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 26 жовтня: дивіться відео