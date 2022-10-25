Тільки протягом минулої доби українські воїни знищили ще 480 окупантів. Крім того, ЗСУ нещадно нищать техніку ворога.
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Втрати ворога станом на 25 жовтня
- танків – 2611 (+21) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5321 (+26) одиниць;
- артилерійських систем – 1674 (+1) одиниць;
- РСЗВ – 377 (+2) одиниць;
- засоби ППО – 190 (+1) одиниць;
- літаків – 271 (+1) одиниця;
- гелікоптерів – 248 (+3) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2) одиниць;
- крилаті ракети – 350 (+0) одиниць;
- кораблі та катери – 16 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) одиниць;
- спеціальна техніка – 149 (+0) одиниць.
Втрати росіян станом на 25 жовтня / Інфографіка Генштаб
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Окупанти втратили "Осу", танки, склади й "Урал" на Півдні
Попередньо в ОК "Південь" звітували про успіхи на Південному напрямку – тут вороги теж зазнають значних втрат.
Так, ракетно-артилерійські підрозділи за добу здійснили 246 вогневих завдань – переважно по мінометних і артилерійських позиціях окупантів. Серед уже підтверджених втрат ворога: 40 окупантів; 3 танки; ЗРК "Оса";
Були влучання у склади з боєприпасами у Бериславському та Каховському районах.
Відомо також про пошкодження 6 танків окупантів. Крім того, захисники затрофеїли російський "Урал".