Як зазначили в ОК "Південь", за минулу добу ситуація на Південнобузькому напрямку не змінилася. Вона залишається стабільно напруженою, але все контролюють Сили оборони. Тож ворог продовжує зазнавати втрат.

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Окупантів стає все менше

Упродовж минулої доби українська авіація відпрацювала 5 атак по позиції ППО ворога, опорному пункту, скупченню живої сили, зброї та техніки.

Ракетно-артилерійські підрозділи теж ефективно виконують свою роботу. За попередній бойовий день вони виконали 246 вогневих завдань. Били зокрема по мінометних і артилерійських позиціях окупантів. Серед уже підтверджених втрат ворога:

40 окупантів;

3 танки;

ЗРК "Оса";

6 одиниць автомобільної бронетехніки;

3 склади з боєприпасами у Бериславському та Каховському районах.

Відомо також про суттєве пошкодження 6 танків окупантів. Крім того, затрофеїли російський "Урал".

Ворог обороняється та завдає ударів

У відомстві зазначають, що російські загарбники зараз займаються активною обороною. Вони роблять все можливе, щоб утримувати рубежі, які зайняли раніше. Водночас окупанти відкривали вогонь як по наших позиціях, так і прилеглих населених пунктах. Для цього використовували РСЗВ, ствольну артилерію та міномети.

На двох різних напрямках, розповідають в ОК "Південь", росіяни намагалися йти у наступ. Але ворог зазнав втрат і змушений був відступити. У Бериславському районі окупанти пробували провести повітряну розвідку. Але й тут не вдалося досягнути успіху. Під час виконання задачі наші знищили БпЛА типу "Орлан-10".

Уздовж лінії зіткнення працювала армійська та штурмова авіація ворога. Вона завдавала ударів 4 рази. У той же день зенітно-ракетні підрозділи ЗСУ збили три ударні гелікоптери Ка-52 "Алігатор".

Невдалою також була спроба вдарити дроном-камікадзе по позиціях ЗСУ у Херсонському районі. "Шахід-131" наші військові збили зі стрілецької зброї. Його вже передали на вивчення експертам.

Загроза з акваторії Чорного моря не вщухає. У ньому наразі перебувають 11 кораблів. З них – 3 великі десантні кораблі та 2 надводні носії ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, що ми впевнено наближаємося до позначки у 68 тисяч ліквідованих ворогів. Станом на ранок 24 жовтня було відомо про те, що наші військові знищили з 24 лютого 67 940 російських бійців. І ця цифра лише зростає з кожним днем.

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