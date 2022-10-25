Повідомляють, що на концерт до Кобзона вирушили щонайменше 40 кадирівців. Окрім того, відомо про приблизно 60 постраждалих.

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Cьогодні ЗСУ завдали ракетного удару по базі в якій базувалися тіктокери. За попередньою інформацією, у кадировців близько 40 пішли на ДМБ та понад 60 поранені,

– мовиться у повідомленні.

Телеграм-канали повідомляють, що загинули кадирівці, які нещодавно прибули на тимчасово окуповану територію України. Ба більше, представники тікток-військ почали активно знімати відео й цим "спалили" місце розташування своєї бази.

Лікарня у Токмаку переповнена окупантами

"Бавовна" активно навідує окупантів. "Трьохсотих" загарбників вже так багато, що лікарня у Токмаку – переповнена. Медики працювали вдень і вночі.

Окрім того, Іван Федоров – мер Мелітополя – повідомив, що є інформація про чимало "двохсотих". Водночас наразі необхідні уточнення.

Загальні втрати ворога

Щодня все більше окупантів вирушають на концерт до Кобзона. Станом на 24 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 67940 загарбників.

Також знищили:

танків – 2590 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 5295 (+11) одиниць,

артилерійських систем – 1673 (+6) одиниці,

РСЗВ – 375 (+1) одиниць,

засоби ППО – 189 одиниць,

літаків – 270 одиниць,

гелікоптерів – 245 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9) одиниць,

крилаті ракети – 350 одиниць.

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