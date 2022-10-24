Про це розказує губернатор Брянської області. Він заявив, що постраждалих немає, а на місці працюють фахівці. Наразі достеменно невідомо, що сталось на залізниці.

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Активіст Сергій Стерненко також показав фото, на яких видно руйнування залізниці. Пошкоджено рейки та кілька залізничних шпал.

Пошкоджена залізниця / Фото з телеграму Сергія Стерненка:

Місце, де, ймовірно, стався вибух на залізниці: карта

Ешелони не зможуть перекинути до Білорусі

Активісти у телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" повідомляють, що Через вибух на залізниці в Брянській області, ешелони не зможуть потрапити до Білорусі по одній із залізничних гілок.

Сполучення "Злинка – Закопитье" тимчасово заблоковано, руху поїздів на ділянці немає. Ймовірно, саме це сполучення активно використовуюся для військових перевезень Росія – Білорусь.

Окупанти бояться партизанів

До Білрусі активно перекидають російську військову техніку та живу сили. Засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба розповів, що влада Білорусі й Росії боїться дій білоруських партизанів на залізниці. Тому зараз усі потяги, які йдуть з технікою, охороняє білоруський ОМОН.