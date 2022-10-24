Об этом рассказывает губернатор Брянской области. Он заявил, что пострадавших нет, а на месте работают специалисты. Пока неизвестно, что произошло на железной дороге.

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Активист Сергей Стерненко также показал фото, на которых видны повреждения железной дороги. Повреждены рельсы и несколько железнодорожных шпал.

Поврежденная железная дорога / Фото из телеграма Сергея Стерненко:

Место, где, вероятно, произошел взрыв на железной дороге: карта

Эшелоны не смогут перебросить в Беларусь

Активисты в телеграм-канале "Белорускі Гаюн" сообщают, что из-за взрыва на железной дороге в Брянской области эшелоны не смогут попасть в Беларусь по одной из железнодорожных веток.

Сообщение "Злынка – Закопытье" временно заблокировано, движения поездов на участке нет. Вероятно, именно это сообщение активно используется для военных перевозок Россия – Беларусь.

Оккупанты боятся партизан

В Беларусь активно перебрасывают российскую военную технику и живую силу. Основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба рассказал, что власти Беларуси и России боятся действий белорусских партизан на железной дороге. Поэтому сейчас все следующие с техникой поезда охраняет белорусский ОМОН.

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