Об этом 24 каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. В то же время, он не исключает существования угрозы для Украины со стороны Беларуси.
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Сможет ли Лукашенко сформировать ударные батальоны
Клочок отметил, что Лукашенко сейчас прижат к стенке. Но проблема заключается в том, чем будут вооружать это войско, ведь вся армия Беларуси насчитывает 30-40 тысяч.
То есть это фактически нужно увеличить их вдвое, обеспечить всем необходимым. В первую очередь, питание и размещение будет на плечах Лукашенко. Я далек от мнения о том, что у него достаточно будет для этого ресурсов,
– сказал политический и экономический эксперт.
В то же время, он отметил, что это не означает, что со стороны Беларуси нет угрозы. Однако мониторинговые группы, работающие на территории Беларуси, отмечают, что оттуда вывозят снаряды в Россию. Это подтверждали и другие источники.
Также Клочок обратил внимание на сообщение о том, что с Дальнего Востока России завозят какую-то технику и боеприпасы. Так что создается впечатление, что это одна и та же техника катается. Следовательно, возникает вопрос, что происходит в Беларуси, достаточно ли там военных мощностей, чтобы они сформировали ударные батальоны.
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Какова может быть реакция НАТО
Клочок считает, что действия, которые сейчас происходят в Беларуси, предпринимаются, прежде всего, для того, чтобы удерживать часть военных Вооруженных Сил Украины на северной границе.
Однако, по его словам, угроза действительно есть. Очень интересна в этой связи реакция стран НАТО, которые начали осуществлять военные учения "Железный волк" и "Пума" на границе с Беларусью в Балтии и, в частности, в Польше.
Поэтому здесь еще вопрос – кто кого обыгрывает. Возможно, даже тем же способом Лукашенко сейчас спровоцировал то, что войска НАТО, находящиеся в 10 километрах от границы с Беларусью, готовы за считанные часы зайти на территорию Украины и просто прекратить любое наступление с территории Беларуси,
– отметил Клочок.
Он отметил, что сейчас Беларусь фактически обложена со всех сторон. И именно Лукашенко провоцирует угрозу, поскольку есть сообщения о том, что на белорусской территории находятся иранские инструкторы, обучающие российских военных запускать дроны по Украине.
Это называется – ребята, вы доиграетесь! И любые звонки Шойгу или еще кому-то, вы уже доигрались, они вам не помогут,
– заявил эксперт.
Он добавил, что развитие событий сейчас таково, что Путин загнан в тупик. То, что они реально видят угрозу ВСУ и уничтожение военных объектов на территории России, означает, что Кремлю не далеко до поражения.
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