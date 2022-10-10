Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, соответствующее заявление Лукашенко – своеобразный манёвр самопровозглашенного президента Беларуси.
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Оправданы ли возможные надежды оккупантов
Смирнов отметил, что российские военные, вторгшиеся в Украину 24 февраля, имели соответствующую подготовку и лучшее оснащение. Однако они не дошли до Киева.
Так на что можно сейчас надеяться – я вообще не понимаю!?,
– подчеркнул советник главы МВД.
К тому же, отметил он, с тех пор мы сделали несколько линий обороны, провели мобилизацию и подготовили большое количество наших воинов, которые проходили обучение, в частности в зарубежных странах. Также Украине предоставляют западное вооружение.
Смирнов прокомментировал вероятность нападения на Украину со стороны Беларуси: смотрите видео
Какова вероятность нападения из Беларуси
Смирнов считает, что заявление Лукашенко о развертывании совместной с Россией региональной группировки является определенным маневром самопровозглашенного президента Беларуси, который не может сказать Путину "нет".
Но фактически вероятность вхождения с севера нашей страны чрезвычайно мала. И я ее не вижу,
– сказал он.
Советник главы МВД добавил, что это также подтверждает наша разведка и ее руководитель Кирилл Буданов, заявивший, что со стороны белорусов нет никаких угроз. Поэтому ответные слова Лукашенко и реальный процесс вхождения в войну – это две большие разницы.
Что известно о заявлениях Лукашенко по поводу войны
- Россия пытается втянуть Белоруссию в открытую войну с Украиной. ГУР МО Украины заявили, что Путин изо всех сил пытается склонить Лукашенко отважиться на это решение.
- Ранее Александр Лукашенко подтвердил участие Беларуси в "специальной военной операции" в Украине. Впрочем, есть важные нюансы.
- 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал маразматическое заявление о том, что Украина готовит удар по его государству, и на это будет ответ.