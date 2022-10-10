Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, соответствующее заявление Лукашенко – своеобразный манёвр самопровозглашенного президента Беларуси.

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Оправданы ли возможные надежды оккупантов

Смирнов отметил, что российские военные, вторгшиеся в Украину 24 февраля, имели соответствующую подготовку и лучшее оснащение. Однако они не дошли до Киева.

Так на что можно сейчас надеяться – я вообще не понимаю!?,

– подчеркнул советник главы МВД.

К тому же, отметил он, с тех пор мы сделали несколько линий обороны, провели мобилизацию и подготовили большое количество наших воинов, которые проходили обучение, в частности в зарубежных странах. Также Украине предоставляют западное вооружение.

Смирнов прокомментировал вероятность нападения на Украину со стороны Беларуси: смотрите видео

Какова вероятность нападения из Беларуси

Смирнов считает, что заявление Лукашенко о развертывании совместной с Россией региональной группировки является определенным маневром самопровозглашенного президента Беларуси, который не может сказать Путину "нет".

Но фактически вероятность вхождения с севера нашей страны чрезвычайно мала. И я ее не вижу,

– сказал он.

Советник главы МВД добавил, что это также подтверждает наша разведка и ее руководитель Кирилл Буданов, заявивший, что со стороны белорусов нет никаких угроз. Поэтому ответные слова Лукашенко и реальный процесс вхождения в войну – это две большие разницы.

Что известно о заявлениях Лукашенко по поводу войны