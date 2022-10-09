В Литве уже отреагировали на эти нелепые заявления, которые звучат из Беларуси. Представители страны отметили, что в России таким образом решили вместо ядерного оружия активировать Лукашенко.

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Россия хочет распылить украинское войско

В этом убежден министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он отметил, что Беларусь не просто так обвинила Украину в якобы подготовке нападения. Соответствующее заявление имеет четкую цель: взимание к границам со страной-муртадом Кремля как можно больше украинских военных.

Дипломатическую ноту вручили послу из Украины

Напомним, что вечером 8 октября поступило сообщение от Министерства иностранных дел Украины. В нем шла речь о приглашении в МИД Беларуси посла нашего государства в Минске Игоря Кизима. Во время своего визита в ведомство он получил дипломатическую ноту.

В соответствующем документе белорусская сторона обвинила Украину в планах нанести удар по стране. В МИД подчеркнули, что соответствующая информация отнюдь не соответствует действительности.

В то же время в министерстве не исключают, что соответствующее движение – часть плана России. Ведь таким образом страна-агрессорка может продолжать провокации, чтобы впоследствии обвинить Украину в атаке на страну, которой незаконно руководит Лукашенко.

Поэтому в МИД Украины:

призвали белорусов не вестись на провокации, пытающиеся устроить руководство России и Беларуси;

напомнили, что Украина никогда не посягала на чужие территории, поэтому соответствующие заявления безосновательны;

подчеркнули, что Украина четко придерживается норм и принципов международного права, а также Устава ООН.

Власть в Беларуси должна перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины,

– призвали в нашем МИД.

В ГУР МО также отметили, что Россия стремится втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной. В то же время Лукашенко готов отдать Путину все имеющиеся силы, чтобы напрямую не участвовать в полномасштабном вторжении, которое началось 24 февраля. Об этом заявил представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

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