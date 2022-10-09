У Литві вже відреагували на ці недолугі заяви, які лунають з Білорусі. Представники країни зауважили, що у Росії таким чином вирішили замість ядерної зброї активувати Лукашенка.

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Росія хоче розпорошити українське військо

У цьому переконаний міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас. Він зазначив, що Білорусь не просто так звинуватила Україну у буцімто підготовці нападу. Відповідна заява має чітку мету: стягування до кордонів з країною-посіпакою Кремля якомога більше українських військових.

Дипломатичну ноту вручили послу з України

Нагадаємо, що ввечері 8 жовтня надійшло повідомлення від Міністерства закордонних справ України. У ньому йшлося про запрошення до МЗС Білорусі посла нашої держави у Мінську Ігоря Кизими. Під час свого візиту до відомства він отримав дипломатичну ноту.

У відповідному документі білоруська сторона звинуватила Україну у планах завдати удару по країні. У МЗС підкреслили, що відповідна інформація аж ніяк не відповідає дійсності.

Водночас у міністерстві не виключають, що відповідний рух – частина плану Росії. Адже таким чином країна-агресорка може продовжувати провокації, щоб згодом звинуватити Україну у буцімто атаці на країну, якою незаконно керує Лукашенко.

Тож у МЗС України:

закликали білорусів не вестися на провокації, які намагаються влаштувати керівництво Росії та Білорусі;

нагадали, що Україна ніколи не зазіхала на чужі території, тож відповідні заяви безпідставні;

підкреслили, що Україна чітко дотримується норм і принципів міжнародного права, а також Статуту ООН.

Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України,

– закликали у нашому МЗС.

У ГУР МО також наголосили на тому, що Росія прагне втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. Водночас Лукашенко готовий віддати Путіну всі наявні сили, щоб безпосередньо не брати участь повномасштабному вторгненні, яке почалося 24 лютого. На цьому наголосив представник української розвідки Вадим Скібіцький.

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