Лукашенко маневрує

Утім, ця заява та створення спільного військового угруповання з Росією ще не означають, що Білорусь має намір вступати у війну проти України. Про це 24 каналу розказав військовий оглядач Денис Попович.

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Казати, що готові до розгортання, і розгортатися – це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці,

– зауважив він.

За словами оглядача, якщо подивитися на розгортання російської армії під час мобілізації та проблеми, які супроводжують цей процес, можна лише уявити, які проблеми супроводжуватимуть білоруську армію, якщо мобілізацію оголосять і там.

Відтак, Попович вважає, що ці заяви – не більше, аніж слова, а між Лукашенком та Путіним продовжується маневрування. Самопроголошений білоруський президент намагається уникнути участі у війні і маневрує.

"Мовляв, тут ми робимо поступки, а тут говоримо, що готові мобілізуватися, тут ми даруємо трактор, а тут проводимо навчання. Так чи інакше ми вступати у конкретну війну не хочемо", – переконаний він.

На думку оглядача, рішення щодо того, щоб білоруська армія вступила своїми збройними силами у війну проти України, немає. Хоча це не скасовує того, що Лукашенко й далі надаватиме територію Білорусі для того, щоб росіяни завдавали ударів по українських містах.

Денис Попович про можливість розгортання білоруської армії: дивіться відео

Загроза ударів з Білорусі буде щонайменше до кінця року

Білорусь продовжила запроваджене 24 лютого обмеження для польотів цивільної авіації та безпілотників на Півдні країни до 1 січня 2023 року. Це означає, що як мінімум до кінця року загроза завдання ударів по Україні з тієї території зберігатиметься.

Крім того, з'явилася інформація, що Росія могла перекинути на білоруський аеродром "Лунінець" 20 іранських дронів-камікадзе, тож ворог, ймовірно, зможе атакувати "Шахедами" північні, західні та центральні області України.