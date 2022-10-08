Лукашенко маневрирует

Впрочем, это заявление и создание совместной военной группировки с Россией еще не означают, что Беларусь намерена вступать в войну против Украины. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Говорить, что готовы к развертыванию и разворачиваться – это, как говорят в Одессе, две большие разницы,

– заметил он.

По словам обозревателя, если посмотреть на развертывание российской армии во время мобилизации и сопровождающие этот процесс проблемы, можно только представить, какие проблемы будут сопровождать белорусскую армию, если мобилизацию объявят и там.

Следовательно, Попович считает, что эти заявления – не больше, чем слова, а между Лукашенко и Путиным продолжается маневрирование. Самопровозглашенный белорусский президент пытается избежать участия в войне и маневрирует.

"Якобы здесь мы делаем уступки, а здесь говорим, что готовы мобилизоваться, здесь мы дарим трактор, а здесь проводим обучение. Так или иначе мы вступать в конкретную войну не хотим", – убежден он.

По мнению обозревателя, решения о том, чтобы белорусская армия вступила своими вооруженными силами в войну против Украины, нет. Хотя это не отменяет того, что Лукашенко и дальше будет предоставлять территорию Беларуси для того, чтобы россияне наносили удары по украинским городам.

Денис Попович о возможности развертывания белорусской армии: смотрите видео

Угроза ударов из Беларуси будет по меньшей мере до конца года

Беларусь продлила введенное 24 февраля ограничение для полетов гражданской авиации и беспилотников на Юге страны до 1 января 2023 года. Это означает, что как минимум до конца года угроза нанесения ударов по Украине с той территории будет сохраняться.

Кроме того, появилась информация, что Россия могла перебросить на белорусский аэродром "Лунинец" 20 иранских дронов-камикадзе, так что враг, вероятно, сможет атаковать "Шахедами" северные, западные и центральные области Украины.