Такое мнение 24 каналу высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее он рассказал о том, что Россия сознательно бьет по гражданским.
Важно Впервые с августа враг ударил ракетами с территории Беларуси, – Воздушные силы
У белорусов нет лояльности к войне
Подоляк отметил: это нонсенс, что российские военные будут готовить белорусских. Они и себя подготовить не могут, а тут говорится о ком-то еще. В действительности у белорусского общества нет лояльности к войне. Там готовы только предоставить аэродромы для дальних ракетных ударов.
Белорусское общество крайне негативно воспринимает войну, и оно не готово участвовать в ней,
– заметил советник главы Офиса Президента Украины.
Российский контингент – это угроза Лукашенко
Он продолжил, что увеличение российского контингента в Беларуси – это угроза Лукашенко. Такое количество неконтролируемых российских военных может привести к тому, что начнется неотвратимый процесс смены военно-политического руководства страны. Беларусь будет пытаться стоять в стороне, а Путин захочет сменить руководство страны.
"Может такое быть? Может такое быть!", – подчеркнул Подоляк.
Подоляк отреагировал на слухи о подготовке к новому вторжению из Беларуси: смотрите видео
Белорусское направление укреплено
Советник главы Офиса Президента Украины добавил, что на этом направлении у нас четко отработаны свои оборонные рубежи, у нас там работает разведка, мы четко понимаем, что происходит в Беларуси, насколько они готовы зайти с того направления.
Надо спокойно к этому относиться. Не паниковать. Особого движения в Беларуси для участия в сухопутной войне и входа с белорусского направления на территорию Украины мы пока не видим,
– подчеркнул он.
Новости Беларуси: последние события
- Служба безопасности Украины объявила о подозрении за наемничество гражданину Беларуси. Он приехал убивать украинцев в составе российской частной компании "Редут".
- Эксперты предполагают, что возможно очередное наступление на Север Украины, в том числе и с участием бойцов Лукашенко. Тем временем украинские защитники усиленно укрепляют государственную границу.
- Сегодня Украина не наносит ударов по территории России и Беларуси. Скорее всего, из-за политических соображений и договоренностей с западными партнерами.