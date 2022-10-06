Пока он ранен и находится в украинском плену, куда попал во время контрнаступления ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
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Беларус-наемник пришел на войну в Украине
Как оказалось, 22-летний белорус сам вышел на российскую частную военную компанию в июле этого года. Ему предложили приехать в Россию и уже 19 июля наемник подписал контракт на прохождение военной службы из ППК "Редут" в должности пулеметчика.
21 июля наемник прибыл в город Изюм Харьковской области, где получил оружие и начал воевать.
В августе его передислоцировали в Сватово Луганской области, а затем в село Коровой Яр Лиманского района Донецкой области. Там он продолжил план России по захвату территории Украины.
Благодаря контрнаступлению ВСУ преступную деятельность наемника удалось прекратить и 19 сентября он попал в плен.
В настоящее время с боевиком работают следователи СБУ. Его действия квалифицируются по статье о найме. Белорусу грозит до 10 лет лишения свободы
– отметили в СБУ.
Беларус в настоящее время ранена и находится в плену / фото СБУ
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- В Херсонской области женщина передавала России данные о проукраински настроенных жителях региона. Колаборантка рассказала о по меньшей мере 23 херсонцах.
- Экс-предводитель донецких боевиков подозревается в пытках украинцев в Крыму. Ему уже сообщили о подозрении.
- Также СБУ задержала российских агентов, готовивших так называемый "референдум" в Николаевской области.
- Кроме того, СБУ подтвердила, что у главы Кассационного хозяйственного суда судьи Богдана Львова есть гражданство России.
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