Пока он ранен и находится в украинском плену, куда попал во время контрнаступления ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Беларус-наемник пришел на войну в Украине

Как оказалось, 22-летний белорус сам вышел на российскую частную военную компанию в июле этого года. Ему предложили приехать в Россию и уже 19 июля наемник подписал контракт на прохождение военной службы из ППК "Редут" в должности пулеметчика.

21 июля наемник прибыл в город Изюм Харьковской области, где получил оружие и начал воевать.

В августе его передислоцировали в Сватово Луганской области, а затем в село Коровой Яр Лиманского района Донецкой области. Там он продолжил план России по захвату территории Украины.

Благодаря контрнаступлению ВСУ преступную деятельность наемника удалось прекратить и 19 сентября он попал в плен.

В настоящее время с боевиком работают следователи СБУ. Его действия квалифицируются по статье о найме. Белорусу грозит до 10 лет лишения свободы

– отметили в СБУ.



Беларус в настоящее время ранена и находится в плену / фото СБУ

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