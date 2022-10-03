СБУ по результатам проверки установила, что у Львова есть гражданство России с 2012 года. Гражданство было продлено, ведь его паспорт с 1999 года утратил силу.
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У Львова также российский налоговый номер
"СБУ проинформировала Верховный Суд, что по результатам проверки установлено, что Львов Богдан Юрьевич получил паспорт гражданина Российской Федерации № 4512799636 от 17.10.2012, который продлен Львовым Б.Ю. вместо утратившего силу паспорта гражданина Российской Федерации № 4598589687 от 22.07.999", – говорится в официальном сообщении спецслужбы.
Кроме того, судья Львов имеет налоговый номер РФ 774319527956, который содержится в реестре сделок по недвижимому имуществу в России относительно квартиры в Москве по адресу ул. Ленинградское шоссе, 88.
Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова Б.Ю. гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров РФ,
– отметили в СБУ.
Проверка судьи продолжается, и результаты обещают сообщить позднее.
В Верховном Суде сообщили, что 3 октября в 12:00 началось собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, которое будет рассматривать увольнение судьи Львова с должности главы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.
Ранее Львову не смогли выразить недоверие
- Журналисты проекта "Схемы" обнаружили, что судья Львов имеет российское гражданство, которое получило в 90-х годах. Сам Львов отрицает информацию СМИ.
- После выхода расследования "Схем" Львову временно ограничили доступ к гостайне. Кроме того, общественные организации обратились к президенту с призывом лишить украинского гражданства Богдана Львова.
- В свое время Богдан Львов работал судьей в Высшем хозяйственном суде. Также он возглавлял Высший хозяйственный суд до реформы высшего (кассационного) правосудия.
- 20 сентября стало известно, что Львову не смогли выразить недоверие. Большинство судей Кассационного хозяйственного суда (КГС) в составе Верховного Суда не поддержали внесение в повестку дня вопроса о выражении доверия или недоверия Львову.