Экс-глава КСУ рассказал детали проживания в Вене. Тупицкий заявил, что у него нет недвижимости в Вене и отметил, что арендует квартиру.

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Тупицкий утверждает, что законно уехал из Украины

По информации "Радио Свобода", Тупицкий официально не пересекал украинскую границу. Сам же он утверждает, что имеет соответствующую справку об освобождении от мобилизации как судья и выехал из Украины через границу с Венгрией по семейным обстоятельствам. В частности, он рассказал, что его жена должна была родить ребенка.

При этом Тупицкий не помнит, через какой пункт пропуска выезжал. Также он утверждает, что уехал законно.

Я пересекал границу. У меня есть справка, о которой не говорят органы следствия – справка о том, что я не подлежу мобилизации, поэтому я выезжал, я считаю, на законных основаниях. А то, что препятствовали моему выезду органы ГБР, это их вопросы,

– сказал судья.

Тупицкий заявил, что ему якобы предлагали "соглашение", согласно которому он должен был написать заявление об уходе с должности.

"Они хотели договориться со мной и звонили по телефону моему адвокату, чтобы я написал заявление об освобождении от должности, тогда они дадут мне возможность уехать за границу. Я на это соглашение не пошел... Более того, у меня есть справка, что я прошел венгерский пограничный контроль. То есть я не какими-то путями, неизвестно как, появился здесь в Вене", – рассказал он.

Экс-председатель КСУ считает, что органы ГБР намеренно "убрали его с компьютера", чтобы возбудить уголовное дело.

"Но ошибка у них одна, что я не подлежу уголовной ответственности", – отметил Тупицкий и добавил, что теперь у него трое детей.

Что известно о Тупицком

Владимир Зеленский в декабре 2020 отстранил Тупицкого от должности председателя Конституционного суда Украины. В марте 2021 года Зеленский упразднил указ Виктора Януковича за 2013 год, согласно которому Александра Тупицкого и Александра Касминина назначили судьями КСУ.

Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Верховном Суде, где действия президента сочли противоправными.

В декабре 2021 года США ввел санкции против Тупицкого из-за значительных коррупционных действий. В январе 2021 года ГБР сообщило Тупицкому о подозрении.

В марте 2022 года появилась информация, что Тупицкий сбежал из Украины. Бегство бывшего председателя КСУ начало расследовать ГБР.

В мае Александра Тупицкого объявили в розыск. Также его разрешили экстрадировать из Австрии.

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