Интересно, что Тупицкий неофициально пересек границу. Как сообщили источники среди пограничников для программы "Схемы", 22 февраля мужчина прибыл в Украину из Турции. Однако у них нет данных в базе, что он с тех пор уезжал за границу.

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Тупицкий временно жил в Стрые Львовской области

По данным "Схем", после начала вторжения России в Украину Тупицкий направился с семьей на запад Украины – в Стрый. А уже 17 марта его жена Ольга Тупицкая вместе с двумя детьми уехала в Венгрию на автомобиле BMW.

Журналисты поймали Тупицкого в Вене: 24 марта он выходил из местного отеля Stefani. Там его сфотографировали.

Журналисты звонили Тупицкому, но он бросил трубку / Фото Радио Свобода / Схемы

Фото Радио Свобода / Схемы

Отстранение Тупицкого: что следует знать

В декабре 2020 года Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности председателя Конституционного суда Украины. Уже в марте 2021 года Президент отменил указ беглеца Виктора Януковича за 2013 год, по которому Александра Тупицкого и Александра Касминина назначили судьями КСУ.

Закон не дает президенту полномочия увольнять судей КСУ. Это могут делать только судьи КСУ, поэтому Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Верховном Суде. Там сочли действия Президента противоправными.

Также в декабре 2021 года США ввел санкции против Тупицкого из-за значительных коррупционных действий. Санкции наложили и на его супругу. В январе 2021 года Государственное бюро расследований сообщило Тупицкому о подозрении. Там считают, что он давал ложные показания, подкупал свидетеля. А потом Тупицкого начали подозревать еще и в самоуправстве.

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