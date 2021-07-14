О таком решении Верховного Суда издание сообщает со ссылкой на собственные источники в нем. Также суд решил, что действия Зеленского в отношении Тупицкого являются незаконными.
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Реакция Верховного Суда на указ президента о Тупицкого
Верховный Суд признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.
Напомним, президент издал и подписал этот документ в конце марта. Им он отменил указ беглого президента Виктора Януковича, который и назначил Тупицкого судьей КСУ.
В Конституционном суде тогда заявили о том, что указ Зеленского незаконен и выходит за рамки конституционных полномочий главы государства. Позже Тупицкий подал иск в Верховный Суд.
Дело Тупицкого: коротко о главном
- В конце декабря 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ. Впоследствии срок действия отстранения несколько раз продлевали.
- В январе 2021 года Государственное бюро расследований сообщило Тупицкому о подозрении. Ему инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.
- Впоследствии там открыли еще одно уголовное производство по подозрению в совершении самоуправства.