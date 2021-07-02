Речь идет о возможном присвоении властных полномочий. А также – о возможном вмешательстве в автоматизированное распределение судебных дел.

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Тупицкий "под прицелом" ГБР по еще двух возможных преступлениях

В пресс-службе Государственного бюро расследований рассказали журналистам, что отстраненного председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого проверяют "в уголовном производстве по совершению уголовных преступлений":

"Самовольного присвоения властных полномочий";

И "несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем".

В полицию с соответствующим заявлением о Тупицком обратился, как стало известно "Схемам", представитель президента Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский. Он прокомментировал это так:

Я не утверждал, что имею информацию о несанкционированном вмешательстве в порядок распределения дел. Просто говорил, что надо выяснить, как соблюдают требования законодательства при распределении дел. Есть определенные сомнения, поскольку резонансные дела попадают к одним и тем же судьям из ближайшего окружения Тупицкого.

В то же время Александр Тупицкий говорит, что впервые слышит о новых статьях в деле. Более того – председатель суда не имеет отношения к распределению дел. А н есколько ранее, 8 июня, он вообще уверял, что "чист перед судом".

Обратите внимание: другие две статьи в этом же производстве известны были и раньше. Речь о "государственной измене" и "самовольном захвате земельного участка".

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Что следует помнить об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала