Выяснили такое журналисты программы "Схемы". Впрочем, сам Тупицкий свои визиты в Крым отрицает.

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Тупицкий ездил в оккупированный Крым: когда именно

Журналисты "Схем" со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе утверждают: отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий менее трех раз пересекал административную границу с оккупированным Крымом.

20 июля 2016 года – через КПВВ "Чонгар". Причем вернулся он оттуда только через месяц – 28 августа.

7 апреля 2017 – также через "Чонгар". Но на подконтрольную правительству территорию вернулся через 2 дня.

А 5 августа 2017 года Тупицкий заехал на оккупированный полуостров на 2 недели – до 22 августа.

Заметим, Тупицкий ответил на запрос "Схем" с просьбой прокомментировать эту информацию. Он сказал, что не ездил в Крым, чтобы избежать возможных проблем. Дескать, Россия возбудила в отношении его уголовное дело.

Важно: по мнению адвоката и бывшего члена Общественного совета добродетели Романа Маселко, посещение Крыма после оккупации без крайней необходимости является "нарушением этических правил судьи".

Почему актуальны связи Тупицкого с Крымом

Дело в том, что отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на территории оккупированного Россией Крыма.

Причем договор купли-продажи Тупицкий оформил по российскому законодательству. А в украинской декларации об имуществе и доходах он этого участка не показал.