З'ясували таке журналісти програми "Схеми". Утім, сам Тупицький свої візити у Крим заперечує.

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Тупицький їздив в окупований Крим: коли саме

Журналісти "Схем" із посиланням на джерела у Державній прикордонній службі стверджують: відсторонений голова КСУ Олександр Тупицький щонайменше тричі перетинав адміністративну межу з окупованим Кримом.

20 липня 2016 року – через КПВВ "Чонгар". Причому повернувся він звідти аж через місяць – 28 серпня.

7 квітня 2017 – також через "Чонгар". Але на підконтрольну урядові територію повернувся через 2 дні.

А 5 серпня 2017 року Тупицький заїхав на окупований півострів на 2 тижні – до 22 серпня.

Зауважимо, Тупицький відповів на запит "Схем" із проханням прокоментувати цю інформацію. Він сказав, що не їздив до Криму, щоб уникнути ймовірних проблем. Бо, мовляв, Росія порушила щодо нього кримінальну справу.

Важливо: на думку адвоката і колишнього члена Громадської ради доброчесності Романа Маселка, відвідування Криму після окупації без нагальної потреби є "порушенням етичних правил судді".

Чому є актуальними зв'язки Тупицького з Кримом

Річ у тім, що відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз на території окупованого Росією Криму.

Причому договір купівлі-продажу Тупицький оформив за російським законодавством. А в українській декларації про майно та доходи він цієї ділянки не показав.

Однак 27 травня Суд закрив справу проти Тупицького за конфлікт інтересів і недекларування майна