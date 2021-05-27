Відтак, судді не задовільнили 2 протоколи щодо адмінпорушень Тупицького, які раніше до суду направило Нацагентство з питань запобігання корупції.

Важливо Обвинувальний акт проти Тупицького скерували до суду

У чому звинувачують Тупицького

Відстороненого голову Конституційного Суду звинувачують одразу за двома статтями:

про порушення вимог фінансового контролю;

про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Зауважимо, що ще у лютому 2021 року НАЗК надіслало до суду 2 протоколи щодо адмінпорушень Тупицького. Документи стосуються дій екссудді в умовах конфлікту інтересів під час участі в голосуванні за рішення КСУ з електронного декларування та недекларування ділянок в окупованому Росією Криму.

Раніше до суду передали обвинувальний акт щодо Тупицького. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя, за які загрожує до 5 років позбавлення волі.

До теми Не знаю, як це зробити, – Тупицький пояснив, чому не задекларував землю у Криму



Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу