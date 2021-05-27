Відтак, судді не задовільнили 2 протоколи щодо адмінпорушень Тупицького, які раніше до суду направило Нацагентство з питань запобігання корупції.
Важливо Обвинувальний акт проти Тупицького скерували до суду
У чому звинувачують Тупицького
Відстороненого голову Конституційного Суду звинувачують одразу за двома статтями:
- про порушення вимог фінансового контролю;
- про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Зауважимо, що ще у лютому 2021 року НАЗК надіслало до суду 2 протоколи щодо адмінпорушень Тупицького. Документи стосуються дій екссудді в умовах конфлікту інтересів під час участі в голосуванні за рішення КСУ з електронного декларування та недекларування ділянок в окупованому Росією Криму.
Раніше до суду передали обвинувальний акт щодо Тупицького. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя, за які загрожує до 5 років позбавлення волі.
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