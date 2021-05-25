Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ДБР. Напередодні вони завершили розслідування щодо Тупицького.

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За що судитимуть Тупицького

Слідство з'ясувало, що у жовтні 2018 року Тупицький здійснив підкуп свідка. Зробив він це через корисливі мотиви та в інтересах ексголови Вищого господарського суду України.

Очільник КСУ у такий спосіб спонукав його відмовитися від давання свідчень або надати завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні.

Довідка. Справа пов'язана із протиправним заволодінням майновими активами "Зуївського енергомеханічного заводу".

Крім цього, Олександр Тупицький протягом 2018 – 2019 років неодноразово надав у цьому провадженні неправдиві показання.

В Офісі генпрокурора наголосили, що вони були поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Інше провадження

У березні 2021 року Державне бюро розслідувань відкрило ще одне провадження проти судді. Його також підозрюють у вчиненні самоправства.

Відсторонення Тупицького з посади

Наприкінці 2020 року президент Зеленський видав указ, яким на 2 місяці відсторонив Тупицького з посади очільника Конституційного Суду.

Вже у лютому 2021 року глава держави відсторонив суддю вдруге. А у березні й взагалі скасував указ Януковича про його призначення.

Низка нардепів оскаржили указ президента про відсторонення. Мовляв, звільняти суддів треба законно. Серед них – представники "Батьківщини" і "ЄС"



Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу