Тупицькому і Касмініну припинили виплачувати зарплату, – КСУ
Конституційний Суд України тимчасово припинив виплату зарплати суддям Олександру Тупицькому та Олександру Касмініну. Раніше відповідне розпорядження підписав так заний "виконувач обов'язків" голови КСУ.
Джерело:"Радіо Свобода"
Про це виданню у відповідь на запит повідомили в КСУ. Там зазначили, що "виконувач обов'язків" глави Конституційного Суду 30 квітня видав відповідне розпорядження.
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Тупицькому і Касмініну наразі не виплачують зарплату
Виконувач обов'язків голови видав розпорядження про тимчасове зупинення Касмініну Олександру та Тупицькому Олександру виплат винагороди судді до вирішення справ за позовами, що подані ними щодо оскарження указу президента,
– йдеться у повідомленні.
"Виконувачем обов'язків" наразі називає себе заступник голови КСУ Сергій Головатий, хоча судді не доручали йому цієї ролі.
У Конституційному Суді уточнили, що Тупицькому та Касмініну здійснили виплати тільки за першу половину квітня 2021 року.
Справа Тупицького: основне
- ДБР у січні 2021 року повідомило Тупицькому про підозру щодо надання неправдивих свідчень та підкупу свідка. Згодом відкрили кримінальне провадження щодо вчинення самоправства.
- Після цього Володимир Зеленський кілька разів продовжував відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
- Наприкінці березня президент скасував указ Віктора Януковича про призначення його суддею.
- У квітні 49 нардепів почали оскаржувати указ Зеленського.
- Тупицький неодноразово з різних причин не приходив на судові засідання щодо його справи.
- 12 травня Окружний адмінсуд Києва повідомив, що зареєстрував 2 заяви про забезпечення позову до КСУ та заступника голови суду Сергія Головатого.
- А 13 травня слідчі ДБР прийшли з обшуками до будинку Тупицького.
Хто такий Тупицький / Інфографіка 24 каналу
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