У будинку Олександра Тупицького відбувається обшук. Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли до нього зранку 13 травня.

Правоохоронці обшукують будинок у присутності Тупицького, його дружини, двох малих дітей та адвоката. Обшуки проводять відповідно до ухвали Печерського суду.

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Яка мета обшуків

В ухвалі зазначили, що обшуки тривають, задля виявлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, пошук знаряддя порушення або майна, набутого у результаті його вчинення, а також для встановлення розшукуваних людей.

В ухвалі не розповіли про докази, адже клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Засідання суду, на якому ухвалили рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі.

Зверніть увагу! 24 канал зв'язався із ДБР для уточнення інформації. Згодом ми доповнимо цю новину.

Що відомо про справу Тупицького

19 січня 2021 року ДБР повідомило Тупицькому про підозру щодо надання неправдивих свідчень та підкупу свідка.

Інше кримінальне провадження щодо судді стосується вчинення самоправства.

Після скандальних рішень Конституційного Суду у лютому президент Володимир Зеленський вже вдруге відсторонив Тупицького від посади голови КСУ.

У кінці березня Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ.

У квітні 49 нардепів почали оскаржувати указ Зеленського.

До речі, судові засідання щодо справи Тупицького тривають, однак суддя на них не приходить. Наприклад, минулі засідання він пропускав нібито тому, що потрапив в лікарню.



Хто такий Тупицький / Інфографіка 24 каналу