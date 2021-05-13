В доме Александра Тупицкого происходит обыск. Следователи Государственного бюро расследований пришли к нему утром 13 мая

Правоохранители обыскивают дом в присутствии Тупицкого, его жены, двух маленьких детей и адвоката. Обыски проводят в соответствии с постановлением Печерского суда.

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Какова цель обысков

В постановлении отметили, что обыски продолжаются, для выявления сведений об обстоятельствах уголовного преступления, поиска орудия нарушения или имущества, приобретенного в результате его совершения, а также для установления разыскиваемых людей.

В постановлении не сообщили о доказательствах, ведь ходатайство ограничено тайной досудебного расследования. Заседание суда, на котором приняли решение об обысках, проводилось в закрытом режиме.

Обратите внимание! 24 канал связался с ГБР для уточнения информации. Впоследствии мы дополним эту новость.

Что известно о деле Тупицкого

19 января 2021 года ГБР сообщило Тупицкому о подозрении относительно дачи ложных показаний и подкупа свидетеля.

Другое уголовное производство в отношении судьи касается совершения самоуправства.

После скандальных решений Конституционного Суда в феврале президент Владимир Зеленский уже второй раз отстранил Тупицкого от должности председателя КСУ.

В конце марта Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.

В апреле 49 нардепов начали оспаривать указ Зеленского.

Кстати, судебные заседания по делу Тупицкого продолжаются, однако судья на них не приходит. Например, прошедшие заседания он пропускал якобы потому, что попал в больницу.



Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала