Следователи ГБР пришли с обысками к Тупицкому, – СМИ
В доме Александра Тупицкого происходит обыск. Следователи Государственного бюро расследований пришли к нему утром 13 мая
Источник:ZN.UA
Правоохранители обыскивают дом в присутствии Тупицкого, его жены, двух маленьких детей и адвоката. Обыски проводят в соответствии с постановлением Печерского суда.
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Какова цель обысков
В постановлении отметили, что обыски продолжаются, для выявления сведений об обстоятельствах уголовного преступления, поиска орудия нарушения или имущества, приобретенного в результате его совершения, а также для установления разыскиваемых людей.
В постановлении не сообщили о доказательствах, ведь ходатайство ограничено тайной досудебного расследования. Заседание суда, на котором приняли решение об обысках, проводилось в закрытом режиме.
Что известно о деле Тупицкого
- 19 января 2021 года ГБР сообщило Тупицкому о подозрении относительно дачи ложных показаний и подкупа свидетеля.
- Другое уголовное производство в отношении судьи касается совершения самоуправства.
- После скандальных решений Конституционного Суда в феврале президент Владимир Зеленский уже второй раз отстранил Тупицкого от должности председателя КСУ.
- В конце марта Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.
- В апреле 49 нардепов начали оспаривать указ Зеленского.
- Кстати, судебные заседания по делу Тупицкого продолжаются, однако судья на них не приходит. Например, прошедшие заседания он пропускал якобы потому, что попал в больницу.
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