Печерский районный суд Киева 12 мая планирует рассмотреть сразу несколько дел касательно одиозного судьи Александра Тупицкого. Впрочем, он снова не явился в суд, где ему должны были избрать меру пресечения.

Это уже не впервые – Тупицкий каждый раз придумывает новую отмазку. Сейчас ему якобы сделали операцию на сердце.

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Почему Тупицкий не пришел на этот раз

Адвокаты судьи официально сообщили, что на этот раз причиной стало то, что якобы Тупицкий находится в медицинском учреждении с проблемами с сердцем. По их словам, на утро 12 мая была запланирована операция.

Кроме этого, врачи якобы должны принять решение о еще одном хирургическом вмешательстве. Поэтому, Тупицкий точно не планирует посетить заседание.

Более того, Голосеевский районный суд Киева планирует рассмотреть и дело о декларировании недостоверных сведений и нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 12 мая. Еще одно судебное разбирательство дела назначено об административном правонарушении. По этим делам он тоже не появится.

Предварительные причины Тупицкого:

Последний раз заседание попросили перенести, поскольку защита отстраненного председателя КСУ заявила, что он якобы находится на амбулаторном лечении. 15 апреля 2021 года адвокаты заявили, что Тупицкого госпитализировали. До этого, 7 апреля, обвиняемый не пришел в суд, потому что его "маме стало плохо".

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Дело Тупицкого: коротко

ГБР в январе 2021 года сообщило Тупицкому о подозрении. Ему инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.

Впоследствии открыли еще одно уголовное производство – из-за совершения самоуправства.

В феврале 2021 года Владимир Зеленский во второй раз отстранил Тупицкого от должности председателя КСУ. В конце марта Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого.

В апреле 49 нардепов начали оспаривать указ Зеленского об отстранении одиозного судьи. Это преимущественно представители "Батькивщины" и "Европейской Солидарности". Они заявили, что увольнять судей КСУ нужно законно.