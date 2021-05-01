Александр Тупицкий и Сергей Головатый называют себя действующими руководителями Конституционного Суда Украины. 30 апреля стало известно, что Головатый издал распоряжение лишить Тупицкого зарплаты и служебного авто.

В то же время Тупицкий издал распоряжение и себе – коим "отменил" подписанный Головатым документ. Об этом написали в УНІАН со ссылкой на источники в КСУ.

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Головатый лишил Тупицкого зарплаты в КСУ

30 апреля появилось распоряжение председателя Конституционного Суда с регистрационным номером 34/01/2021-ОД, подписанное Сергеем Головатым как исполняющим обязанности председателя КСУ. В документе указано, что:

Судьям Касминину и Тупицкому следует прекратить начислять зарплату.

И лишить их права пользоваться служебными автомобилями.

Аргументировано распоряжение указом президента Зеленского , который 27 марта уволил Тупицкого с должности судьи КСУ (точнее, отменил указ Януковича 2013 года, которым тот назначил Тупицкого и Касминина).



Распоряжение Головатого / Фото "Зеркало недели"

Выполнение своего распоряжения Головатый возложил на руководителя секретариата КСУ, а контроль за выполнением оставил за собой.

Тупицкий обиделся и назвал действия Головатого "противоправными"

Александр Тупицкий в долгу не остался, и в тот же день издал свое распоряжение – "О предотвращении противоправных действий заместителем председателя КСУ Головатым". Оно также имеет регистрационный номер ( 35/01/2021-ОД), но не имеет печати (ведь она у Головатого).

Таким образом Тупицкий якобы отменил распоряжение Головатого – "противоправное" и "очевидно незаконное".

Дескать, Головатый "незаконно присвоил полномочия исполняющего обязанности председателя суда".

Далее в тексте Тупицкий приказал начать служебную проверку относительно Головатого. А "обеспечение и контроль за выполнением этого распоряжения" возложил на себя.



Распоряжение Тупицкого / Фото "Зеркало недели"



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