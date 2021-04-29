В Верховном суде 29 апреля начали рассмотрение дел относительно обжалования указа президента Владимира Зеленского о судьях КСУ Александре Тупицком и Александре Касминине.

Так, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал слушания по делу. Тупицкий в иске просит признать противоправным указ об отмене его назначения. Кстати Тупицкий снова не пришел в суд: он якобы лечится На каком этапе дела Суд уже заслушал позицию Тупицкого относительно предмета спора. Сейчас объявили перерыв. Продолжат рассмотрение 20 мая. Рассмотрение дела по иску Касминина тоже отложили. Следующее судебное заседание состоится 14 мая. Указ Зеленского о Тупицком и Касминине: что известно В конце марта 2021 года Зеленский отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Украинский лидер подчеркнул, что они могут отправляться на заслуженный отдых.

8 апреля 2021 года 49 нардепов начали оспаривать указ Зеленского об отстранении Тупицкого в КСУ. Преимущественно это представители "Батькивщины" и "Европейской Солидарности". Они утверждают, что увольнять судей КСУ надо только законно. Обратите внимание! Перед тем Зеленский дважды отстранял Тупицкого от должности главы суда. Все потому, что судья фигурирует в деле о подкупе свидетеля.

Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала