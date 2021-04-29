Александр Тупицкий 29 апреля снова не явился в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избрать меру пресечения. Поэтому суд отложил рассмотрение ходатайства и перенес заседание.

Печерский районный суд Киева перенес заседание на 12 мая. Об этом ходатайствовала защита Тупицкого.

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Почему Тупицкий не пришел в суд

Защита отстраненного главы КСУ заявила, что он якобы находится на амбулаторном лечении. Поэтому заседание попросили перенести.

Сторона обвинения ходатайствовала о принудительном приводе подозреваемого. Однако суд удовлетворил ходатайство адвокатов Тупицкого.

В конце концов слушание дела перенесли на 12 мая 2021 года.

Это уже не первая неявка Тупицкого

Судья Александр Тупицкий регулярно не приходит на слушание дел. 15 апреля 2021 года адвокаты заявили, что Тупицкого госпитализировали. Тогда суд отмечал о преждевременности вопроса принудительного привода и статусе Тупицкого как спецсубъекта.

7 апреля обвиняемый не пришел в суд, потому что его "маме стало плохо".

Коротко о деле Тупицкого

19 января 2021 ГБР сообщило Тупицкому о подозрении. Ему инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.

Впоследствии открыли еще одно уголовное производство в отношении Тупицкого. На этот раз из-за совершения самоуправства.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский уже второй раз отстранил Тупицкого от должности главы КСУ.

В конце марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.

8 апреля 2021 года 49 нардепов начали оспаривать указ Зеленского об отстранении Тупицкого в КСУ. Это преимущественно представители "Батькивщины" и "Европейской Солидарности". В обращении они заявили, что увольнять судей КСУ надо только законным способом.



Кто такой судья Тупицкий / Инфографика 24 канала