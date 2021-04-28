Президент отстранил Тупицкого от должности главы Конституционного суда, а позже вообще отменил указ Януковича о назначении его судьей КСУ. Произошло это после соответствующего рапорта от председателя СБУ Ивана Баканова.

По заключению отчета Баканова, уволить могли всех 11 членов Конституционного суда. Фото этого документа есть в распоряжении СМИ.

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Рапорт Баканова насчет Тупицкого

27 марта президент издал Указ об отмене назначения Александра Тупицкого главой Конституционного Суда. Как сообщает источник, буквально накануне глава СБУ Иван Баканов подал президенту рапорт. Именно он и стал основанием для решения Зеленского.

В рапорте Баканов указал, что считает целесообразным обратить внимание на указы о назначении Тупицкого и Касминина, которые подписал Янукович.



Рапорт Баканова касательно Тупицкого / Фото з ZN.ua

Уточняется, что указанные судьи голосовали за решение Конституционного суда, которое было вынесено по представлению 47 народных депутатов. В результате чего была отменена уголовная и административная ответственность государственных служащих и политиков за недостоверное декларирование.

Отстранение Тупицкого: что стоит знать

Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы Конституционного суда. Впоследствии глава государства вообще отменил указ Януковича о назначении его судьей КСУ.

49 нардепов оспаривают указ Зеленского об отстранении Тупицкого в КСУ. Это преимущественно представители "Батькивщины" и "Европейской Солидарности". В обращении они отметили, что увольнять судей Конституционного суда надо только законным способом.

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