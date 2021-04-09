Александру Тупицкому не могут избрать меру пресечения, поскольку он систематически не появляется в суде. Следовательно, его могут принудительно привести в суд.

Об этом рассказала представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря. Но для этого необходимо соответствующее решение суда.

Между тем 49 нардепов в КСУ оспаривают указ Зеленского об отстранении Тупицкого

Привести Тупицкого в суд силой могут даже несмотря на его прежний специальный статус. Ведь сейчас по решению Зеленского он его лишен.

Сейчас могут, если так решит суд. Он же уволен указом президента. У него нет судейских гарантий, его лишили государственной охраны. Ходит со своей,

– рассказала Совгиря.

Обратите внимание! Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности главы КСУ до 28 марта. Позже отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, который издал Виктор Янукович. Однако сейчас Конституционный суд открыл дело об обжаловании этого решения. Соответствующее представление сделали 49 нардепов.

Мера пресечения для Тупицького

Избрать меру пресечения Тупицкому должен Печерский райсуд. Но он регулярно игнорирует судебные заседания. Например, 7 апреля заявил, что его маме стало плохо, поэтому он не пришел. Печерский райсуд признал эту причину уважительной.

Из-за систематической неявки Тупицкого прокуроры ходатайствовали о его принудительном приводе в суд. В то же время адвокаты настаивали, что их подзащитный имеет уважительную причину.

Следующее заседание, на котором Тупицкому должны избрать меру пресечения, 15 апреля.

Дело Тупицкого: коротко

19 января ГБР сообщило Александру Тупицкому о подозрении.

Председателю КСУ инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.

Впоследствии в ГБР открыли еще одно уголовное производство за совершение Тупицким самоуправства.



Что известно про Александра Тупицкого / Инфографика 24 канала