К Тупицкому могут применить принудительный привод
Александру Тупицкому не могут избрать меру пресечения, поскольку он систематически не появляется в суде. Следовательно, его могут принудительно привести в суд.
Источник:"Цензор Нет"
Об этом рассказала представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря. Но для этого необходимо соответствующее решение суда.
Между тем 49 нардепов в КСУ оспаривают указ Зеленского об отстранении Тупицкого
Привести Тупицкого в суд силой могут даже несмотря на его прежний специальный статус. Ведь сейчас по решению Зеленского он его лишен.
Сейчас могут, если так решит суд. Он же уволен указом президента. У него нет судейских гарантий, его лишили государственной охраны. Ходит со своей,
– рассказала Совгиря.
Мера пресечения для Тупицького
Избрать меру пресечения Тупицкому должен Печерский райсуд. Но он регулярно игнорирует судебные заседания. Например, 7 апреля заявил, что его маме стало плохо, поэтому он не пришел. Печерский райсуд признал эту причину уважительной.
Из-за систематической неявки Тупицкого прокуроры ходатайствовали о его принудительном приводе в суд. В то же время адвокаты настаивали, что их подзащитный имеет уважительную причину.
Следующее заседание, на котором Тупицкому должны избрать меру пресечения, 15 апреля.
Дело Тупицкого: коротко
- 19 января ГБР сообщило Александру Тупицкому о подозрении.
- Председателю КСУ инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.
- Впоследствии в ГБР открыли еще одно уголовное производство за совершение Тупицким самоуправства.
Что известно про Александра Тупицкого / Инфографика 24 канала
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