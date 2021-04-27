У Зеленского заверили, что ситуация с отстраненным главой КСУ не влияет на работу самого суда. В то же время противостояния между президентом и Александром Тупицким вообще нет.

В то же время продолжаются обычные процессы. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил Федор Вениславский – "слуга народа", представитель президента в КСУ.

Ранее Суд разрешил провести обыски у Тупицкого и его родственников, – СМИ

Он напомнил, что накануне Зеленский издал указ о создании конкурсной комиссии по отбору 2 судей в КСУ. Речь идет о вакантных должностях по квоте президента.

"Уже провели переговоры с послами G7. Им предложили внести свои кандидатуры в состав конкурсной комиссии, также уже направили письмо в Венецианскую комиссию", – сказал он.

Сейчас нет противостояния, Тупицкий находится в орбите уголовного судопроизводства. Как сложится его судьба – это, думаю, вопрос к организации досудебного расследования,

– добавил он.

И заверил, что на работу КСУ это не будет влиять. Суд продолжает работать, в частности – принимать решения. "Будет продолжено рассмотрение целого ряда дел", – заверил Вениславский.

Скандал вокруг Тупицкого: что стоит знать

Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы Конституционного суда. Впоследствии глава государства вообще отменил указ Януковича о назначении его судьей КСУ.

Обратите внимание! После этого 49 нардепов обжаловали в КСУ указ Зеленского. Это преимущественно представители "Батькивщины" и "Европейской Солидарности".

Еще в начале 2021 года, 19 января, ГБР сообщило Тупицкому о подозрении. Ему инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.

Впоследствии в Государственном бюро расследований открыли еще одно уголовное производство против Тупицкого. Его подозревают в совершении самоуправства.

Отстраненный от должности Тупицкий не появляется на заседание Печерского райсуда. Например, 7 апреля он заявил, что не может прийти в суд из-за плохого самочувствия матери.



Что известно о Тупицком / Инфографика 24 канала