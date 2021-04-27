Протистояння немає, – у Зеленського прокоментували конфлікт з Тупицьким
У Зеленського запевнили, що ситуація з відстороненим очільником КСУ не впливає на роботу самого суду. Водночас протистояння між президентом та Олександром Тупицьким взагалі немає.
Джерело:24 канал
Натомість тривають звичайні процеси. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив Федір Веніславський – "слуга народу", представник президента у КСУ.
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Він нагадав, що напередодні Зеленський видав указ про створення конкурсної комісії щодо відбору 2 суддів у КСУ. Мовиться про вакантні посади за квотою президента.
"Вже провели перемовини з послами G7. Їм запропонували внести свої кандидатури до складу конкурсної комісії, також вже направили лист до Венеціанської комісії", — сказав він.
Зараз немає протистояння, Тупицький перебуває в орбіті кримінального судочинства. Як складеться його доля – це, думаю, питання до організації досудового розслідування,
– додав він.
Й запевнив, що на роботу КСУ це не впливатиме. Суд продовжує працювати, зокрема – ухвалювати рішення. "Буде продовжено розгляд цілої низки справ", – запевнив Веніславський.
Скандал навколо Тупицького: що варто знати
Зеленський відсторонив Тупицького з посади очільника Конституційного Суду. Згодом глава держави взагалі скасував указ Януковича про призначення його суддею КСУ.
Ще на початку 2021 року, 19 січня, ДБР повідомило Тупицькому про підозру. Йому інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.
Згодом у Державному бюро розслідувань відкрили ще одне кримінальне провадження проти Тупицького. Його підозрюють у вчиненні самоправства.
Відсторонений від посади Тупицький не з'являється на засідання Печерського райсуду. Наприклад, 7 квітня він заявив, що не може прийти у суд через погане самопочуття матері.
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