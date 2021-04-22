Суд дозволив провести обшуки у Тупицького та його родичів, – ЗМІ
ДБР отримало дозвіл на проведення обшуків у відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького. Мовиться про його квартиру, будинок та авто, а також за місцем роботи й у членів родини.
Джерело:"Дзеркало тижня"
13 відповідних ухвал Печерський суд Києва виніс 22 квітня. Про це пише "Дзеркало тижня", посилаючись на джерела у Конституційному та Печерському судах.
Зверніть увагу Може зникнути, як і Вовк, – Юрчишин сказав, чому насправді Тупицький не прийшов в суд
Як пише "Дзеркало тижня", Тупицький та його близьке оточення знають про майбутні обшуки. Адже протягом тривалого часу вони протистояли ухваленню цих рішень.
Що це відомо про обшуки
Їх проводитимуть у рамках кримінального провадження, фігурантом якого є Віктор Татьков. Він очолював Вищий господарський суд у роки президентства Януковича.
За інформацією ЗМІ, справа Тупицького стосується Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованій території Донбасу.
Справа Тупицького: останні новини
- Скандальний Олександр Тупицький не з'явився на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. Все через те, що нібито потрапив у лікарню.
- Суддям довелося оголосили перерву у засіданні до 29 квітня. Сторона обвинувачення просила застосувати до Тупицького примусовий привід.
- Це вже не перше засідання, яке пропускає відсторонений суддя. 7 квітня свою відсутність він пояснив поганим самопочуттям мами.
Поділитися новиною