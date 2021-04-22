Суд разрешил провести обыски у Тупицкого и его родственников, – СМИ
ГБР получило разрешение на проведение обысков у отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого. Речь идет о его квартире, доме и авто, а также по месту работы и у членов семьи.
Источник:"Зеркало недели"
13 соответствующих постановлений Печерский суд Киева вынес 22 апреля. Об этом пишет "Зеркало недели", ссылаясь на источники в Конституционном и Печерском судах.
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Как пишет "Зеркало недели", Тупицкий и его близкое окружение знают о предстоящих обысках. Так как в течение длительного времени они противостояли принятию этих решений.
Что еще известно об обысках
Их будут проводить в рамках уголовного производства, фигурантом которого является Виктор Татьков. Он возглавлял Высший хозяйственный суд в годы президентства Януковича.
По информации СМИ, дело Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса.
Дело Тупицкого: последние новости
- Скандальный Александр Тупицкий не явился на заседание по избранию ему меры пресечения. Все из-за того, что якобы попал в больницу.
- Судьям пришлось объявить перерыв в заседании до 29 апреля. Сторона обвинения просила применить к Тупицкому принудительный привод.
- Это уже не первое заседание, которое пропускает отстраненный судья. 7 апреля свое отсутствие он объяснил плохим самочувствием мамы.
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