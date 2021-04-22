ГБР получило разрешение на проведение обысков у отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого. Речь идет о его квартире, доме и авто, а также по месту работы и у членов семьи.

13 соответствующих постановлений Печерский суд Киева вынес 22 апреля. Об этом пишет "Зеркало недели", ссылаясь на источники в Конституционном и Печерском судах.

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Как пишет "Зеркало недели", Тупицкий и его близкое окружение знают о предстоящих обысках. Так как в течение длительного времени они противостояли принятию этих решений.

Что еще известно об обысках

Их будут проводить в рамках уголовного производства, фигурантом которого является Виктор Татьков. Он возглавлял Высший хозяйственный суд в годы президентства Януковича.

Обратите внимание! Следствие инкриминирует Тупицкому подкуп свидетеля и дачу заведомо ложных показаний.

По информации СМИ, дело Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса.

Дело Тупицкого: последние новости

Скандальный Александр Тупицкий не явился на заседание по избранию ему меры пресечения. Все из-за того, что якобы попал в больницу.

Судьям пришлось объявить перерыв в заседании до 29 апреля. Сторона обвинения просила применить к Тупицкому принудительный привод.

Это уже не первое заседание, которое пропускает отстраненный судья. 7 апреля свое отсутствие он объяснил плохим самочувствием мамы.



Что известно об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала