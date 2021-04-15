Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий в очередной раз не пришел в суд, где ему должны были избрать меру пресечения. В конце концов он может исчезнуть, как и судья Окружного админсуда Киева Павел Вовк.

Тупицкий добивается снятия с себя любой возможной ответственности. Такое мнение в эфире высказал народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

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Тупицкий использует самый легкий вариант – прячется

По его словам, одиозный глава КСУ может исчезнуть как Вовк, если примут решение силой привлечь его в суд.

Он отметил, что Тупицкий добивается затянуть дело и не ответить за те вероятные преступления, которые он совершал.

Поэтому он использует самый легкий вариант – спрятаться,

– отметил Юрчишин.

Если начнется судебный процесс, как сказал нардеп, то могут возникнуть другие обстоятельства, дополнительные показания по преступлениям Тупицкого, за которые придется ответить.

Юрчишин сказал, почему Тупицкий не пришел в суд: смотрите видео 24 канала

Дела не должны переходить в личную плоскость

Депутат также отметил, что к главе КСУ нужно использовать правовые механизмы. Ведь когда вопрос переходит в личную плоскость, то ситуация политизируется. "Потом очень трудно доказать юридическую аргументированность таких действий", – добавил Юрчишин.

Что известно о деле Александра Тупицкого

Государственное бюро расследований сообщило Тупицкому о подозрении в предоставлении ложных показаний и подкупе свидетеля.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил судью с должности главы КСУ. Позже глава государства вообще отменил назначение.

В КСУ поступило представление 49 нардепов об обжаловании указа Зеленского, которые не согласились с таким решением.



Что известно о Тупицкого / Инфографика 24 канала