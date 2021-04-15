Скандальный отстраненный председатель КСУ Александр Тупицкий не пришел на заседание по избрании ему меры пресечения. На этот раз из-за того, что якобы попал в больницу.

Сейчас в заседании объявлен перерыв до 29 апреля. Сторона обвинения просила применить в отношении Тупицкого принудительный привод.

Между тем Тупицкий просит ОАСК запретить госохране не пускать его в Конституционный суд

Принудительный привод для Тупицкого

На заседании в четверг, 15 апреля, Тупицкий не появился. Адвокаты сообщили, что Тупицкого госпитализировали на стационарное лечение.

Тогда представители обвинения заявили об отсутствии документов, которые это подтверждают и назвали неявку неуважительной. Поэтому они попросили суд о применении принудительного привода Тупицкого в суд для избрания меры пресечения.

Суд назвал этот вопрос преждевременным, а также указал на статус Тупицкого как спецсубъекта. Александру Тупицкому не могут избрать меру пресечения, поскольку он систематически не появляется в суде.

Что было на прошлом заседании

На прошлое заседание 7 апреля он не пришел и заявил, что его маме стало плохо. Печерский райсуд признал эту причину уважительной, хотя соответствующая справка о состоянии здоровья матери была датирована прошлым годом.

Защита Тупицкого на это отметила, что новые документы не успели сделать.

Из-за систематической неявки Тупицкого прокуроры ходатайствовали о его принудительном приводе в суд. В то же время адвокаты настаивали, что их подзащитный имеет уважительные причины.

Обратите внимание! Из-за того, что Тупицкий не появляется в зале суда, его могут принудительно туда привести. Как рассказала представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря, для этого необходимо соответствующее решение суда.

Дело Александра Тупицкого: главное

ГБР 19 января сообщил Тупицкому о подозрении.

Ему инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.

Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности главы КСУ до 28 марта.

Позже отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, который выдал Виктор Янукович.

Сейчас Конституционный суд открыл дело об обжаловании этого решения Зеленского.

Соответствующее представление в КСУ сделали 49 нардепов.



Что известно об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала