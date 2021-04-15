Тупицкий в очередной раз не пришел на суд: попал в больницу
Скандальный отстраненный председатель КСУ Александр Тупицкий не пришел на заседание по избрании ему меры пресечения. На этот раз из-за того, что якобы попал в больницу.
Источник:24 канал
Сейчас в заседании объявлен перерыв до 29 апреля. Сторона обвинения просила применить в отношении Тупицкого принудительный привод.
Между тем Тупицкий просит ОАСК запретить госохране не пускать его в Конституционный суд
Принудительный привод для Тупицкого
На заседании в четверг, 15 апреля, Тупицкий не появился. Адвокаты сообщили, что Тупицкого госпитализировали на стационарное лечение.
Тогда представители обвинения заявили об отсутствии документов, которые это подтверждают и назвали неявку неуважительной. Поэтому они попросили суд о применении принудительного привода Тупицкого в суд для избрания меры пресечения.
Суд назвал этот вопрос преждевременным, а также указал на статус Тупицкого как спецсубъекта. Александру Тупицкому не могут избрать меру пресечения, поскольку он систематически не появляется в суде.
Что было на прошлом заседании
На прошлое заседание 7 апреля он не пришел и заявил, что его маме стало плохо. Печерский райсуд признал эту причину уважительной, хотя соответствующая справка о состоянии здоровья матери была датирована прошлым годом.
Защита Тупицкого на это отметила, что новые документы не успели сделать.
Из-за систематической неявки Тупицкого прокуроры ходатайствовали о его принудительном приводе в суд. В то же время адвокаты настаивали, что их подзащитный имеет уважительные причины.
Дело Александра Тупицкого: главное
- ГБР 19 января сообщил Тупицкому о подозрении.
- Ему инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.
- Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности главы КСУ до 28 марта.
- Позже отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, который выдал Виктор Янукович.
- Сейчас Конституционный суд открыл дело об обжаловании этого решения Зеленского.
- Соответствующее представление в КСУ сделали 49 нардепов.
Что известно об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала
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