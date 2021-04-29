У Верховному Суді 29 квітня почали розгляд справ щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Так, Касаційний адміністративний суд в складі Верховного Суду почав слухання щодо справи. Тупицький у позові просить визнати протиправним указ про скасування його призначення.

До речі Тупицький знову не прийшов до суду: він нібито лікується

На якому етапі справи

Суд вже заслухав позицію Тупицького щодо предмета спору. Наразі оголосили перерву. Продовжать розгляд 20 травня.

Розгляд справи за позовом Касмініна теж відклали. Наступне судове засідання відбудеться 14 травня.

Указ Зеленського про Тупицького та Касмініна: що відомо

У кінці березня 2021 року Зеленський скасував указ президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Український лідер наголосив, що вони можуть відправлятись на заслужений відпочинок.

8 квітня 2021 року 49 нардепів почали оскаржувати указ Зеленського про відсторонення Тупицького в КСУ. Переважно це представники "Батьківщини" і "Європейської Солідарності". Вони стверджують, що звільняти суддів КСУ треба лише законно.

Зверніть увагу! Перед тим Зеленський двічі відсторонював Тупицького від посади глави суду. Все тому, що суддя фігурує у справі про підкуп свідка.



Хто такий Тупицький / Інфографіка 24 каналу