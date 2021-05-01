Олександр Тупицький і Сергій Головатий називають себе чинними очільниками Конституційного Суду України. 30 квітня стало відомо, що Головатий видав розпорядження позбавити Тупицького зарплати та службового авто.

Водночас Тупицький видав розпорядження й собі – яким "скасував" підписаний Головатим документ. Про це написали в УНІАН із посиланням на джерела в КСУ.

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Головатий позбавив Тупицького зарплати в КСУ

30 квітня з'явилося розпорядження голови Конституційного Суду з реєстраційним номером 34/01/2021-ОД, підписане Сергієм Головатим як виконувачем обов'язків голови КСУ. У документі вказано, що:

Суддям Касмініну та Тупицькому слід припинити нараховувати зарплату.

нараховувати зарплату. І позбавити їх права користуватися службовими автомобілями.

Аргументоване розпорядження указом президента Зеленського, який 27 березня звільнив Тупицького з посади судді КСУ (точніше, скасував указ Януковича 2013 року, яким той призначив Тупицького та Касмініна).



Розпорядження Головатого / Фото "Дзеркало тижня"

Виконання свого розпорядження Головатий поклав на керівника секретаріату КСУ, а контроль за виконанням залишив за собою.

Тупицький образився і назвав дії Головатого "протиправними"

Олександр Тупицький у боргу не залишився, і того ж дня видав своє розпорядження – "Про запобігання протиправних дій заступником голови КСУ Головатим". Воно також має реєстраційний номер (35/01/2021-ОД), але не має печатки (адже вона у Головатого).

У такий спосіб Тупицький начебто скасував розпорядження Головатого – "протиправне" та "очевидно незаконне".

розпорядження Головатого – "протиправне" та "очевидно незаконне". Бо, мовляв, Головатий "незаконно привласнив повноваження виконувача обов'язків голови суду".

Далі у тексті Тупицький наказав розпочати службову перевірку стосовно Головатого. А "забезпечення та контроль за виконанням цього розпорядження" поклав на себе.



Розпорядження Тупицького / Фото "Дзеркало тижня"



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