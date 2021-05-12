Печерського районний суд Києва 12 травня планує розглянути одразу кілька справ щодо одіозного судді Олександра Тупицького. Втім, він знову не з'явився до суду, де йому мали обрати запобіжний захід.

Це вже не вперше – Тупицький щоразу вигадує нову відмазку. Зараз йому нібито зробили операцію на серці.

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Чому Тупицький не прийшов на цей раз

Адвокати судді офіційно повідомили, що на цей раз причиною стало те, що нібито Тупицький перебуває у медичному закладі із проблемами із серцем. За їхніми словами, на ранок 12 травня була запланована операція.

Крім цього, лікарі начебто мають прийняти рішення про ще одне хірургічне втручання. Тож, Тупицький точно не планує відвідати засідання.

Ба більше, Голосіївський районний суд Києва планує розглянути і справу щодо декларування неправдивих відомостей та порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 12 травня. Ще один судовий розгляд справи призначений про адміністративне правопорушення. По цих справах він теж не з'явиться.

Попередні причини Тупицького:

Востаннє засідання попросили перенести, оскільки захист відстороненого голови КСУ заявив, що він нібито перебуває на амбулаторному лікуванні. 15 квітня 2021 року адвокати заявили, що Тупицького госпіталізували. До того, 7 квітня, обвинувачуваний не прийшов до суду, тому що його "мамі стало погано".

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Справа Тупицького: коротко

ДБР у січні 2021 року повідомило Тупицькому про підозру. Йому інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.

Згодом відкрили ще одне кримінальне провадження – через вчинення самоправства.

У лютому 2021 року Володимир Зеленський вдруге відсторонив Тупицького від посади голови КСУ. У кінці березня Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького.

У квітні 49 нардепів почали оскаржувати указ Зеленського про відсторонення одіозного судді. Це переважно представники "Батьківщини" і "Європейської Солідарності". Вони заявили, що звільняти суддів КСУ треба законно.