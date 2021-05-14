Тупицкому и Касминину прекратили выплачивать зарплату, – КСУ
Конституционный Суд Украины временно приостановил выплату зарплаты судьям Александру Тупицкому и Александру Касминину. Ранее соответствующее распоряжение подписал так называемый "исполняющий обязанности" главы КСУ.
Источник:"Радио Свобода"
Об этом изданию в ответ на запрос сообщили в КСУ. Там отметили, что "исполняющий обязанности" главы Конституционного Суда 30 апреля издал соответствующее распоряжение.
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Тупицкому и Касминину пока не выплачивают зарплату
Исполняющий обязанности председателя издал распоряжение о временном приостановлении Касминину Александру и Тупицкому Александру выплат вознаграждения судьи до решения дел по искам, поданным ими относительно обжалования указа президента,
– говорится в сообщении.
"Исполняющим обязанности" сейчас называет себя заместитель председателя КСУ Сергей Головатый, хотя судьи не поручали ему этой роли.
В Конституционном Суде уточнили, что Тупицкому и Касминину осуществили выплаты только за первую половину апреля 2021 года.
Дело Тупицкого: основное
- ГБР в январе 2021 года сообщило Тупицкому о подозрении относительно дачи ложных показаний и подкупа свидетеля. Впоследствии открыли уголовное производство о совершении самоуправства.
- После этого Владимир Зеленский несколько раз продлевал отстранение Тупицкого с должности председателя КСУ.
- В конце марта президент отменил указ Виктора Януковича о назначении его судьей.
- В апреле 49 нардепов начали оспаривать указ Зеленского.
- Тупицкий неоднократно по разным причинам не приходил на судебные заседания по его делу.
- 12 мая Окружной админсуд Киева сообщил, что зарегистрировал 2 заявления об обеспечении иска к КСУ и заместителю председателя суда Сергею Головатому.
- А 13 мая следователи ГБР пришли с обысками в дом Тупицкого.
Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала
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