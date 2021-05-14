Конституционный Суд Украины временно приостановил выплату зарплаты судьям Александру Тупицкому и Александру Касминину. Ранее соответствующее распоряжение подписал так называемый "исполняющий обязанности" главы КСУ.

Об этом изданию в ответ на запрос сообщили в КСУ. Там отметили, что "исполняющий обязанности" главы Конституционного Суда 30 апреля издал соответствующее распоряжение.

Читайте также Судьи КСУ Тупицкий и Касминин пытаются вернуть себе должности и зарплату

Тупицкому и Касминину пока не выплачивают зарплату

Исполняющий обязанности председателя издал распоряжение о временном приостановлении Касминину Александру и Тупицкому Александру выплат вознаграждения судьи до решения дел по искам, поданным ими относительно обжалования указа президента,

– говорится в сообщении.

"Исполняющим обязанности" сейчас называет себя заместитель председателя КСУ Сергей Головатый, хотя судьи не поручали ему этой роли.

В Конституционном Суде уточнили, что Тупицкому и Касминину осуществили выплаты только за первую половину апреля 2021 года.

Дело Тупицкого: основное



Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала